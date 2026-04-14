Al cineteatro Victor una serata di musiche popolari e grande energia insieme all' Orchestrona

Da cesenatoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 17 aprile alle 21, il cineteatro Victor ospiterà un concerto dell’Orchestrona della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli. Lo spettacolo, intitolato “Viaggio nella musica popolare e non”, proporrà un repertorio di musiche popolari interpretate dal gruppo, creando un’atmosfera di grande energia e coinvolgimento. La serata vedrà il pubblico immerso in un viaggio musicale attraverso diversi generi e tradizioni.

Venerdì 17 Aprile, alle ore 21, sul palcoscenico del Cine Teatro Victor arriva l’Orchestrona della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli per il concerto dal titolo “Viaggio nella musica popolare e non”.L’Orchestrona offre una commistione tra una banda e un'orchestra (anche se in realtà non è.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Weekend di musica e spettacoli al cineteatro Victor: in scena anche l'attore Lorenzo FlahertyIl mese di marzo, al cineteatro Victor di San Vittore si chiude con un fine settimana di musica e spettacoli.

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