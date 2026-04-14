Al cineteatro Victor una serata di musiche popolari e grande energia insieme all' Orchestrona
Venerdì 17 aprile alle 21, il cineteatro Victor ospiterà un concerto dell’Orchestrona della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli. Lo spettacolo, intitolato “Viaggio nella musica popolare e non”, proporrà un repertorio di musiche popolari interpretate dal gruppo, creando un’atmosfera di grande energia e coinvolgimento. La serata vedrà il pubblico immerso in un viaggio musicale attraverso diversi generi e tradizioni.
Venerdì 17 Aprile, alle ore 21, sul palcoscenico del Cine Teatro Victor arriva l’Orchestrona della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli per il concerto dal titolo “Viaggio nella musica popolare e non”.L’Orchestrona offre una commistione tra una banda e un'orchestra (anche se in realtà non è.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Weekend di musica e spettacoli al cineteatro Victor: in scena anche l'attore Lorenzo FlahertyIl mese di marzo, al cineteatro Victor di San Vittore si chiude con un fine settimana di musica e spettacoli.
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