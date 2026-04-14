Al cineteatro Victor una serata di musiche popolari e grande energia insieme all' Orchestrona

Venerdì 17 aprile alle 21, il cineteatro Victor ospiterà un concerto dell’Orchestrona della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli. Lo spettacolo, intitolato “Viaggio nella musica popolare e non”, proporrà un repertorio di musiche popolari interpretate dal gruppo, creando un’atmosfera di grande energia e coinvolgimento. La serata vedrà il pubblico immerso in un viaggio musicale attraverso diversi generi e tradizioni.