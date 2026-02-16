Andrea Amati e l' omaggio a Franco Battiato al Cineteatro Victor il capolavoro Fleurs
Venerdì 20 febbraio, alle ore 21.15, al Cineteatro torna protagonista la musica dal vivo con Andrea Amati che presenta lo spettacolo "fleurS, Battiato ed esempi affini di scritture", sesto appuntamento della rassegna di teatro e musica "Teatro Fuoricittà". Nel 1999 Franco Battiato pubblicava (primo di tre capitoli) “FLEURs”, un personale viaggio sentimentale composto da grandi canzoni di autori in qualche modo a lui “vicini”. Andrea Amati, cantante solista e Stefano Zambardino, al pianoforte, con “fleurS” recuperano l’essenza di quel capolavoro aggiungendo ai brani degli artisti omaggiati da Battiato alcune personali rivisitazioni tratte dal repertorio originale del cantautore siciliano.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Al San Leonardo di Viterbo l'omaggio a Franco Battiato
Sabato 10 gennaio alle ore 21, al teatro San Leonardo di Viterbo, si terrà un evento dedicato a Franco Battiato, intitolato “Perché sei un essere speciale”.
Giarre, al Rex un incontro omaggio e la proiezione del film “Franco Battiato. Il lungo viaggio”
A Giarre, al Rex, si è tenuto un incontro speciale dedicato a Franco Battiato.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
