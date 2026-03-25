Il cineteatro Victor di San Vittore ospita un fine settimana dedicato a concerti e spettacoli teatrali. Tra gli eventi è prevista anche la presenza dell’attore Lorenzo Flaherty, che si esibirà in una delle rappresentazioni in programma. La programmazione si svolge nel mese di marzo e include diverse iniziative artistiche che coinvolgono musica e teatro.

Il mese di marzo, al cineteatro Victor di San Vittore si chiude con un fine settimana di musica e spettacoli. Venerdì 27 marzo, alle ore 21, il teatro ospita un evento d’eccezione: il concerto con l’orchestra “Città di Ferrara” diretta dal Maestro Lorenzo Bizzarri e le cantanti liriche Raffaella Battistini (soprano) e Patrizia Pantelmo (mezzosoprano). Il programma della serata prevede due composizioni di Mozart: “Eine kleine Nachtmusik” per sola orchestra, e “Laudate Dominum”, tratto da Vesperae Solennes de Confessore Kw 339, per orchestra e soprano. A seguire sarà eseguito lo “Stabat Mater” di Giovanni Battista Pergolesi. Biglietti: intero 15 euro, ridotto 12 euro. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Weekend di musica e spettacoli al cineteatro Victor: in scena anche l'attore Lorenzo Flaherty

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