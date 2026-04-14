Al Barça non basta la vittoria a Madrid per 2-1 Atletico in semifinale

Al Wanda Metropolitano, il Barcellona ha vinto 2-1 contro l’Atletico Madrid, ma il risultato complessivo favorisce comunque i padroni di casa, grazie alla vittoria per 2-0 all’andata. La doppia sfida si conclude con l’accesso dell’Atletico alla semifinale di Champions League, dove affronterà una tra Arsenal e Sporting Lisbona. La partita si è conclusa con una vittoria per il Barcellona, ma non è bastata per passare il turno.

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Sconfitta dolcissima per l'Atletico Madrid che al Wanda Metropolitano perde 1-2 con il Barcellona, ma in virtù dello 0-2 maturato all'andata stacca il pass per la semifinale di Champions dove troverà una tra Arsenal e Sporting Lisbona. Inizio arrembante del Barcellona che impiega poco più di metà tempo per cancellare lo svantaggio della gara d'andata. Dopo 30 secondi Musso già deve rispondere alla percussione centrale di Yamal che poi al 4? sblocca il risultato: leggerezza imperdonabile in costruzione di Lenglet, il 10 ruba palla e attacca la profondità, viene servito di prima da Ferran Torres e beffa il portiere in uscita.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Al Barça non basta la vittoria a Madrid per 2-1, Atletico in semifinale BARCELONA VS ATLETICO MADRID (CDR) SEMI FINAL HD 1080i CAMP NOU Calcio, Atletico Madrid e PSG in semifinale di Champions League: non basta Lamine Yamal al BarcellonaLa serata di Champions League ha emesso i propri verdetti e delineato le prime due semifinaliste, al termine di sfide intense e ricche di snodi... Atletico Madrid in semifinale di Champions: sfida pazzesca col Barcellona che vince, ma non bastaL'Atletico Madrid è in semifinale di Champions al termine di una partita pazzesca giocata nei quarti di ritorno contro il Barcellona.