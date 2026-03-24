Caro carburante causa guerra trasportatori umbri al Governo | Aziende senza liquidità | ecco le richieste

I trasportatori delle regioni umbre hanno scritto al Governo evidenziando che molte aziende del settore si trovano senza liquidità. Hanno richiesto interventi specifici, precisando che il taglio lineare delle accise e lo sconto di 25 centesimi al litro, introdotti di recente, sono stati in gran parte vanificati dall’aumento dei prezzi del petrolio e dalle pratiche di alcuni distributori.

“Apprezziamo l’impegno del Governo ma il taglio lineare delle accise con lo sconto alla pompa di 25 centesimi, di fatto è già stato annullato dal costante aumento del prezzo del petrolio e da certi comportamenti dei distributori. In pratica lo sconto si è già volatilizzato": l'analisi porta la firma di Marcello Volpi, presidente regionale di CNA Trasporti che in questi giorni difficili a causa del caro-energia prodotto dagli effetti collaterali della Guerra in Medioriente che si è estesa anche in Iran. Volpi ha spiegato che i provvedimenti del Governo "nel frattempo hanno dato un alibi a quei committenti che non intendono riconoscere il cosiddetto fuel surcharge, ovvero la clausola contrattuale di adeguamento automatico delle tariffe agli aumenti dei costi del carburante". 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Articoli correlati Caro benzina, l'ira dei benzinai pratesi. “Pronti allo sciopero se il governo ignora le nostre richieste”Faib Confesercenti Prato punta il dito contro l'esecutivo, accusando di fatto chi governa di accanirsi sui piccoli imprenditori anziché intervenire... Benzina e diesel in forte aumento, la guerra in Iran pesa sul caro carburanteLa guerra in Iran aggrava il caro carburante: il gasolio schizza a 1,728 euro/litro dopo l’escalation tra Usa, Israele e Iran. Contenuti e approfondimenti su Caro carburante Temi più discussi: La guerra in Iran impatta sui voli: Carenze di carburante da aprile. A rischio quelli a lungo raggio; Usa, rifornimento auto sempre più caro con la guerra in Iran: gli aumenti dei prezzi; Benzina e diesel sempre più cari: bonus e GPL tra le possibili soluzioni; Petrolio oltre 112 dollari. Carburanti: in vigore da oggi il taglio di 25 centesimi. Caro benzina per la guerra: ecco le mosse per tagliare i consumi. I consigliLa guerra in Medio Oriente sta impattando sul bilancio economico di famiglie e imprese, anche a causa delle continue oscillazioni dei mercati ... iltempo.it Voli, decolla il caro-prezzo con la guerra: c'è l’addizionale sul carburante, biglietti a +30%Chi sta trascorrendo lunghe ore davanti a un computer o uno smartphone in cerca di un volo per le vacanze estive è tormentato da una domanda, soprattutto se la destinazione è ... ilmessaggero.it Caro carburante. Allarme Adiconsum: "Sconto su accise già assorbito dai rincari" https://www.rainews.it/tgr/sardegna/articoli/2026/03/adiconsum-lo-sconto-sulle-accise-gia-mangiato-da-rincari-961a70d8-97ec-4df8-8cab-4ec098b45371.html - facebook.com facebook Trasporti tra caro carburante e accise, Confartigianato 'continuità nelle misure'. Incontro a Macerata, "effetti positivi nei primi giorni ma già rialzo di prezzi" #ANSA x.com