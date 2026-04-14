Airone d’Oro la comunità abbraccia i suoi ’eroi’

A Cornate d’Adda, nel cortile di Villa Comi, si è tenuta una cerimonia per premiare figure che si sono distinte in vari ambiti. La comunità locale ha partecipato con entusiasmo a questa iniziativa, dedicata a riconoscere il valore del merito attraverso una passerella simbolica. L’evento si è svolto nel rispetto delle normative vigenti e ha coinvolto le persone presenti in un momento di celebrazione collettiva.

Il merito sfila in passerella, a Cornate d’Adda, nel segno del dono. Nel cortile di Villa Comi è andata in scena una delle cerimonie più sentite dalla comunità: la consegna dell’Airone d’Oro, il massimo riconoscimento civico che ogni anno accende i riflettori su chi contribuisce in modo concreto a far crescere il territorio e a tenerne vivo il tessuto sociale. Protagonisti dell’edizione 2026 tre percorsi diversi ma legati da un unico filo rosso: l’impegno per gli altri. Renato Scotti, storico presidente del Centro Benedetto XVI, premiato alla memoria; Francesca Pedretti, infermiera simbolo di una sanità di prossimità che entra nelle case e si prende cura dei più fragili; e Mario Altamura, volontario instancabile, esempio concreto di cittadinanza attiva.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Airone d’Oro, la comunità abbraccia i suoi ’eroi’ Lo Stato abbraccia i suoi eroi, Meloni in visita dagli agenti feriti: non è stata una protesta, si chiama tentato omicidioL’eco della violenza non si è ancora spento, ma la presenza delle istituzioni e dei suoi massimi rappresentanti si fa sentire più forte anche in... Lo Stato abbraccia i suoi eroi, Meloni in visita dagli agenti feriti: non è stata una protesta, si chiama tentato omicidio (video)L’eco della violenza non si è ancora spento, ma la presenza delle istituzioni e dei suoi massimi rappresentanti si fa sentire più forte anche in... Si parla di: Airone d’Oro, la comunità abbraccia i suoi ’eroi’; La città premia i suoi benemeriti: consegnati gli Aironi d’Oro.