La premier Giorgia Meloni ha visitato gli agenti feriti in ospedale, in un gesto di vicinanza alle forze dell’ordine colpite durante le proteste. La visita è arrivata mentre si cerca di fare chiarezza su quanto accaduto: non si tratta di una semplice protesta, ma di un tentato omicidio. Le immagini di agenti colpiti e feriti sono ancora impresse nelle menti di molti. Il governo promette di fare il possibile per assicurare chi ha agito con violenza alla giustizia.

L’eco della violenza non si è ancora spento, ma la presenza delle istituzioni e dei suoi massimi rappresentanti si fa sentire più forte anche in queste ore. E grida il silenzio dei giusti contro il fragore dell’odio. Mentre le strade di Torino portano ancora i segni della devastazione anarchica, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha scelto la via della sobrietà e del rispetto istituzionale con una visita privata, durata circa dieci minuti, nel cuore dell’ospedale Molinette, per portare il calore della nazione a chi, ieri, ha fatto da scudo tra la civiltà e la barbarie. Meloni in visita agli agenti feriti ricoverati alle Molinette. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Lo Stato abbraccia i suoi eroi, Meloni in visita dagli agenti feriti: non è stata una protesta, si chiama tentato omicidio

Approfondimenti su Meloni Agenti

La premier Meloni ha visitato gli agenti feriti durante gli scontri di questa settimana.

Questa mattina a Torino, Giorgia Meloni è andata a trovare i feriti degli scontri di ieri.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Meloni Agenti

Argomenti discussi: L’abbraccio della sinistra a Fadwa Barghouti e alla Palestina: Sostenere il riconoscimento, il Board of peace inaccettabile; Crans Montana, Maida abbraccia la famiglia Lucia: Tommaso, papà di un sopravvissuto, è cresciut; New York, anni ottanta abbraccia Catania con i suoi protagonisti; Maltempo, neve in pianura: è allerta gialla in Veneto e Friuli. Stato di attenzione per rischio idrogeologico a Vicenza e nel Veneziano....

Palestina, lo Stato che non c’èDal Regno Unito alla Francia, cresce il numero di Paesi che riconoscono la Palestina. Ma senza confini, capitale e una guida politica credibile, lo Stato resta inesistente: i riconoscimenti restano ... panorama.it

«FÜLLKRUG ABBRACCIA MILANO: "SEGNARE A SAN SIRO È STATO INCREDIBILE! LE DIFESE ITALIANE UN MURO, MA NOI SIAMO UNA FAMIGLIA!"» #Fullkrug #Milan #SanSiro #Socios #Allegri #SerieA - facebook.com facebook