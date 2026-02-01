La premier Meloni si è recata questa mattina in ospedale per visitare gli agenti feriti durante gli scontri scoppiati in città. La visita è stata un gesto di vicinanza, ma il governo chiarisce: non si tratta di una protesta, bensì di un tentato omicidio. Le immagini dei momenti più tesi sono state diffuse sui social, mentre le forze dell’ordine continuano a indagare sugli autori di quella che definiscono un’aggressione grave e deliberata.

L’eco della violenza non si è ancora spento, ma la presenza delle istituzioni e dei suoi massimi rappresentanti si fa sentire più forte anche in queste ore. E grida il silenzio dei giusti contro il fragore dell’odio. Mentre le strade di Torino portano ancora i segni della devastazione anarchica, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha scelto la via della sobrietà e del rispetto istituzionale con una visita privata, durata circa dieci minuti, nel cuore dell’ospedale Molinette, per portare il calore della nazione a chi, ieri, ha fatto da scudo tra la civiltà e la barbarie. Meloni in visita agli agenti feriti ricoverati alle Molinette. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Lo Stato abbraccia i suoi eroi, Meloni in visita dagli agenti feriti: non è stata una protesta, si chiama tentato omicidio (video)

Approfondimenti su Meloni Agenti

La premier Giorgia Meloni ha visitato gli agenti feriti in ospedale, in un gesto di vicinanza alle forze dell’ordine colpite durante le proteste.

La premier Meloni ha visitato gli agenti feriti durante gli scontri di questa settimana.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Meloni Agenti

Argomenti discussi: L’abbraccio della sinistra a Fadwa Barghouti e alla Palestina: Sostenere il riconoscimento, il Board of peace inaccettabile; Crans Montana, Maida abbraccia la famiglia Lucia: Tommaso, papà di un sopravvissuto, è cresciut; New York, anni ottanta abbraccia Catania con i suoi protagonisti; Maltempo, neve in pianura: è allerta gialla in Veneto e Friuli. Stato di attenzione per rischio idrogeologico a Vicenza e nel Veneziano....

Palestina, lo Stato che non c’èDal Regno Unito alla Francia, cresce il numero di Paesi che riconoscono la Palestina. Ma senza confini, capitale e una guida politica credibile, lo Stato resta inesistente: i riconoscimenti restano ... panorama.it

«FÜLLKRUG ABBRACCIA MILANO: "SEGNARE A SAN SIRO È STATO INCREDIBILE! LE DIFESE ITALIANE UN MURO, MA NOI SIAMO UNA FAMIGLIA!"» #Fullkrug #Milan #SanSiro #Socios #Allegri #SerieA - facebook.com facebook