A Aiello del Sabato, i Carabinieri hanno condotto controlli in alcuni locali pubblici. Durante l’intervento, sono state riscontrate irregolarità igienico-sanitarie e presenza di lavoratori in nero. Per queste motivazioni, le autorità hanno deciso di sospendere le attività dei locali interessati. Le verifiche fanno parte di un’operazione di controllo più ampia condotta nel territorio.

Irregolarità igienico-sanitarie e lavoratori in nero: attività sospesa. I Carabinieri della Compagnia di Solofra, unitamente a quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro e a personale dell’ASL e della SIAE di Avellino, hanno svolto ad Aiello del Sabato un servizio finalizzato, in particolare, alla verifica del rispetto delle norme a tutela della salute pubblica, nonché all’osservanza della normativa in materia di lavoro e sicurezza. Nel corso dell’attività ispettiva, all’interno di un locale sono state constatate carenze igienico-sanitarie riconducibili alla preparazione e alla somministrazione di alimenti e bevande. Nella circostanza è stata riscontrata la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi e l’assenza della prevista formazione del personale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Aiello del Sabato (AV) – Controlli dei Carabinieri in locali pubblici

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