via ai controlli nei locali pubblici

Nella notte tra sabato e domenica, le forze dell’ordine hanno eseguito controlli nei locali pubblici di Terni, verificando il rispetto delle normative di sicurezza e somministrazione. Durante le operazioni sono stati identificate 104 persone, fermati 30 veicoli e ritirata una patente per guida in stato di ebbrezza. Quattro esercizi sono stati sottoposti a ispezione, risultando irregolari in materia di sicurezza e documentazione.

TERNI Durante i controlli interforze in zona “movida“ nella notte tra sabato e domenica (104 persone identificate, di cui 29 con precedenti di polizia, 30 veicoli fermati nel corso di 8 posti blocco, con il ritiro di una patente per guida in stato d’ebbrezza) sono stati ispezionati, in collaborazione con i vigili del fuoco, anche quattro esercizi pubblici, con contestazione di irregolarità in materia di somministrazione di cibi e bevande, sicurezza antincendio ed esposizione della documentazione prevista. E proprio la sicurezza antincendio nei locali pubblici, dopo l’immane tragedia di Capodanno a Crans-Montana, sarà al centro del Comitato per l’ordine e la sicurezza convocato dal prefetto Antonietta Orlando il 30 gennaio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

