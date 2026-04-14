L'Associazione Italiana Agenti Calciatori ha contestato pubblicamente le affermazioni fatte da un rappresentante di una nota società calcistica, definendole accuse gravissime. La questione riguarda dichiarazioni rilasciate in ambito legale e pubblico, con l’AIACS che chiede ora la presentazione di prove concrete per supportare le affermazioni. La disputa si inserisce in un contesto di tensioni tra le parti coinvolte nel mondo del calcio professionistico.

"> Scontro frontale tra l’Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società (AIACS) e Aurelio De Laurentiis. Dopo le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Napoli, l’Associazione ha deciso di intervenire con un duro comunicato ufficiale, definendo le sue parole «gravissime» e potenzialmente lesive dell’intero sistema calcistico. Al centro della polemica, come ricostruito nel comunicato, c’è l’affermazione di De Laurentiis secondo cui «in Nazionale si convocano i giocatori prendendo sottobanco soldi dagli agenti». Una frase che, secondo l’AIACS, rappresenta un’accusa diretta non solo alla categoria degli agenti sportivi, ma anche ai vertici istituzionali e tecnici della FIGC.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - AIACS contro De Laurentiis: “Accuse gravissime, ora servono prove”

Leggi anche: Conte-Napoli, prove di addio: “De Laurentiis è sconvolto”

Assoagenti risponde a De Laurentiis: «Soldi sottobanco per le convocazioni in Nazionale? Mere insinuazioni diffamatorie. Se ha nomi e prove…»De Laurentiis esce allo scoperto: «Ricevemmo un’offerta da 200 milioni dal Psg per vendere insieme Osimhen e Kvaratskhelia.