Conte-Napoli prove di addio | De Laurentiis è sconvolto

Il nome di Antonio Conte compare nelle ultime ore nelle notizie sul Napoli, dopo che il tecnico ha deciso di lasciare il club. La causa principale sembra essere la delusione di Aurelio De Laurentiis, che si mostra molto scosso dai recenti sviluppi. Secondo Pedullà, il presidente partenopeo si è infuriato per le scelte di mercato e per le spiegazioni fornite sulla serie di infortuni che hanno colpito la squadra. La tensione tra i due si è fatta evidente, alimentando le voci di un addio imminente.

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rivelato sul suo canale Youtube la situazione riguardante il rapporto fra Conte e De Laurentiis, con il presidente del Napoli che secondo Pedullà, sarebbe sconvolto per gli investimenti fatti e per le motivazioni sugli infortuni. Pedullà sul Napoli: "Prima o poi qualcuno presenterà il conto all'altro". L'intervento sulla situazione Conte-De Laurentiis di Alfredo Pedullà sul suo canale Youtube ha fatto scalpore fra i tifosi napoletani, facendo pensare a una possibile interruzione dei rapporti fra il tecnico e il presidente del Napoli. Tuttavia, il giornalista rassicura: "Oggi non ho conferme su decisioni prese per il futuro per Conte.