Ruba i portafogli ai corrieri durante le consegne | arrestato per la terza volta a Sorrento

Da fanpage.it 6 mar 2026

Un uomo di 42 anni originario di Torre Annunziata è stato arrestato a Sorrento per la terza volta. Durante le consegne, avrebbe rubato i portafogli ai corrieri e le sue azioni si sono concentrate spesso nella stessa zona. Dopo l'arresto, è stato portato in carcere. La polizia ha confermato l'identità e le modalità delle sue operazioni.

Ruba portafogli dai furgoni, in sosta: è al terzo arrestoTre furti con modalità quasi identiche e tre arresti nel giro di pochi mesi. Protagonista della vicenda un 42enne originario di Torre Annunziata, fermato ancora una volta dai carabinieri della compagn ... ilfattovesuviano.it

