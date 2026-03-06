Ruba i portafogli ai corrieri durante le consegne | arrestato per la terza volta a Sorrento

Un uomo di 42 anni originario di Torre Annunziata è stato arrestato a Sorrento per la terza volta. Durante le consegne, avrebbe rubato i portafogli ai corrieri e le sue azioni si sono concentrate spesso nella stessa zona. Dopo l'arresto, è stato portato in carcere. La polizia ha confermato l'identità e le modalità delle sue operazioni.

I colpi a Sorrento, spesso nella stessa zona: arrestato per la terza volta, è di nuovo in carcere un 42enne originario di Torre Annunziata, nel Napoletano.