AI come AnsIA il nuovo libro di Sonia Montegiove

Da oggi è disponibile in tutte le librerie italiane il nuovo libro della giornalista e ingegnere informatico Sonia Montegiove, intitolato “AI come AnsIA”. L’autrice, nota per le sue competenze nel campo della comunicazione e della formazione, utilizza le sue conoscenze per offrire una spiegazione accessibile e chiara sull’intelligenza artificiale. Il testo mira a far conoscere ai lettori i principi di base di questa tecnologia, attraverso un approccio diretto e pratico.

È da oggi nelle librerie di tutta Italia “AI come AnsIA”, il nuovo libro della giornalista umbra Sonia Montegiove, che mette a disposizione le sue competenze di ingegnere informatico e di esperta di formazione e comunicazione per “spiegare” l’intelligenza artificiale. Esplicativo in tal senso il.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Lucio Presta svela nel suo libro i tradimenti di Sonia Bruganelli a Paolo BonolisLa fine del rapporto professionale dell’amicizia con Paolo Bonolis è uno dei capitoli che più stanno facendo discutere de “L’uragano. Il legno di Marilena Zama e il libro di Sonia Davis: due eventi per il primo giorno di primaveraSabato 21 marzo, in occasione del primo giorno di primavera, la sede di Pop street parade e lo spazio creativo Pop Factory ospiteranno un pomeriggio...