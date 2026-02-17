Lucio Presta svela nel suo libro i tradimenti di Sonia Bruganelli a Paolo Bonolis
Lucio Presta rivela nel suo libro che Sonia Bruganelli ha tradito Paolo Bonolis, causando la rottura tra loro. La notizia ha fatto scalpore perché riguarda due figure molto note dello spettacolo italiano e mette in discussione un rapporto di lunga data. Nei dettagli, Presta racconta episodi specifici che dimostrano il tradimento e le tensioni nate in seguito. La rivelazione ha portato molti a chiedersi cosa sia successo davvero tra Sonia e Bonolis.
La fine del rapporto professionale dell’amicizia con Paolo Bonolis è uno dei capitoli che più stanno facendo discutere de “L’uragano. Sole, fulmini e saette”, l’autobiografia di Lucio Presta. Ad allontanarlo da Bonolis sarebbe stata la ex moglie, Sonia Bruganelli. Lucio Presta colloca l’episodio nel 2024, in un momento in cui Bonolis – dopo la separazione – avrebbe iniziato a valutare la possibilità di un ritorno in Rai, opzione che, stando al racconto, sarebbe stata incoraggiata dall’agente. In questa ricostruzione, Bruganelli non avrebbe condiviso la prospettiva: Presta sostiene che, in caso di passaggio al servizio pubblico, lei non avrebbe più potuto produrre i suoi programmi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Lucio Presta contro Sonia Bruganelli: accuse di tradimento e rottura con Paolo BonolisLucio Presta ha accusato Sonia Bruganelli di averlo tradito, provocando la rottura con Paolo Bonolis.
Sonia Bruganelli risponde a Lucio Presta (ex agente di Bonolis): "Ingratitudine e ossessione"Sonia Bruganelli ha commentato duramente le accuse di ingratitudine e ossessione mosse da Lucio Presta, ex agente di Bonolis, che aveva criticato il suo modo di lavorare.
«Tutti sapevano che Sonia Bruganelli tradiva Bonolis»: famoso vip svela tutto
Argomenti discussi: Paolo Bonolis, Lucio Presta svela il reale motivo della rottura di ogni rapporto; Lucio Presta, ex agente di Paolo Bonolis, svela la sua verità sui presunti tradimenti al conduttore di So ...; Lucio Presta accusa Amadeus: il libro L'uragano svela tutto; Lucio Presta svela i retroscena più duri della TV italiana | la verità più sconvolgente è su Paolo Bonolis.
Lucio Presta, ex agente di Paolo Bonolis, svela la sua verità sui presunti tradimenti al conduttore di Sonia Bruganelli: le rivelazioniLucio Presta, ex agente di Paolo Bonolis, svela la sua verità sui presunti tradimenti al conduttore di Sonia Bruganelli: le rivelazioni ... gossip.it
Sonia Bruganelli e il ‘caso’ Lucio Presta, anche Marco Salvati torna all’attacco dell’ex moglie di Bonolis: Tutto veroL’autore televisivo ed ex assistente del conduttore romano si è unito alle accuse del manager riguardo i tradimenti che portarono alla fine del matrimonio ... libero.it
Accuse pesanti nel libro di Lucio Presta, che parla di presunti tradimenti di Sonia Bruganelli ai danni di Paolo Bonolis. Ma l’ex moglie del conduttore non resta in silenzio: https://fanpa.ge/wGsgc facebook
Nel libro "L'uragano", Lucio Presta racconta che Maria De Filippi gli telefonò durante Sanremo per chiedergli la posizione in classifica di un concorrente di Amici. Le avrebbero suggerito che Presta favorisse i concorrenti di #XFactor A #Sanremo2010 c'erano x.com