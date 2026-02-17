lucio presta svela nel suo libro i tradimenti di sonia bruganelli a paolo bonolis

Lucio Presta rivela nel suo libro che Sonia Bruganelli ha tradito Paolo Bonolis, causando la rottura tra loro. La notizia ha fatto scalpore perché riguarda due figure molto note dello spettacolo italiano e mette in discussione un rapporto di lunga data. Nei dettagli, Presta racconta episodi specifici che dimostrano il tradimento e le tensioni nate in seguito. La rivelazione ha portato molti a chiedersi cosa sia successo davvero tra Sonia e Bonolis.

La fine del rapporto professionale dell’amicizia con Paolo Bonolis è uno dei capitoli che più stanno facendo discutere de “L’uragano. Sole, fulmini e saette”, l’autobiografia di Lucio Presta. Ad allontanarlo da Bonolis sarebbe stata la ex moglie, Sonia Bruganelli. Lucio Presta colloca l’episodio nel 2024, in un momento in cui Bonolis – dopo la separazione – avrebbe iniziato a valutare la possibilità di un ritorno in Rai, opzione che, stando al racconto, sarebbe stata incoraggiata dall’agente. In questa ricostruzione, Bruganelli non avrebbe condiviso la prospettiva: Presta sostiene che, in caso di passaggio al servizio pubblico, lei non avrebbe più potuto produrre i suoi programmi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

