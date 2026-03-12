Il legno di Marilena Zama e il libro di Sonia Davis | due eventi per il primo giorno di primavera

Sabato 21 marzo, in occasione del primo giorno di primavera, la sede di Pop street parade e lo spazio creativo Pop Factory organizzeranno due eventi aperti al pubblico. Il programma prevede l’esposizione di un’opera in legno di Marilena Zama e la presentazione di un libro di Sonia Davis. La giornata sarà dedicata all’arte e alla cultura con attività e incontri.

Sabato 21 marzo, in occasione del primo giorno di primavera, la sede di Pop street parade e lo spazio creativo Pop Factory ospiteranno un pomeriggio dedicato all'arte e alla cultura con due eventi aperti al pubblico. Il programma prenderà il via alle ore 16 con l'inaugurazione della mostra "Il legno che chiama" dell'artista Marilena Zama. Le sue opere nascono da un lavoro artigianale paziente e appassionato: il legno viene modellato con la stessa cura e precisione con cui le sfogline lavorano la pasta fatta a mano. Durante l'esposizione l'artista accoglierà i visitatori nella sede dell'associazione, offrendo anche alcuni dolcetti e raccontando la storia e l'ispirazione che stanno dietro alle sue creazioni.