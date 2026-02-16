Ramy | il carabiniere che inseguì lo scooter accusato di omicidio stradale nell’adempimento del dovere

Ramy Elgaml, il giovane egiziano morto in un incidente durante un inseguimento, ha causato l’intervento del carabiniere alla guida della gazzella che lo seguiva. Durante l’operazione, il militare ha inseguì lo scooter in via Quaranta, nel tentativo di fermarlo, e ora la sua posizione si alleggerisce, anche grazie alle testimonianze che confermano il suo ruolo nell’adempimento del dovere.

Milano, 16 febbraio 2026 – Si alleggerisce il peso dell'accusa nei confronti del carabiniere alla guida della gazzella che tallonò Ramy Elgaml, il giovane egiziano morto nello schianto avvenuto in via Quaranta al termine dell'inseguimento. Il militare dell'Arma, oggi, è accusato non più di omicidio stradale semplice ma di omicidio stradale commesso per " eccesso colposo nell'adempimento del dovere". Il cambio di imputazione emerge da una nuova chiusura indagini sul caso, notificata oggi – lunedì 16 febbraio – dai pm Marco Cirigliano e Gianluca Serafini, con l'aggiunto Paolo Ielo. Cosa cambia. In sostanza, al carabiniere viene riconosciuto che stava "adempiendo" a un dovere, dato che Fares Bouzidi, l'amico di Ramy che era alla guida della due ruote, è stato anche già condannato per resistenza a pubblico ufficiale, in merito proprio a quella fuga a tutta velocità per le strade di Milano.