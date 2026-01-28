Morto a 34 anni davanti alla sede Sky di Milano il perito | Torace pressato per 5 minuti dal ginocchio del vigilante

Giovanni Sala aveva 34 anni quando è morto davanti alla sede Sky di Rogoredo, a Milano. Un vigilante ha tenuto il ginocchio sul suo torace per oltre cinque minuti, e poi il suo cuore si è fermato per un arresto cardiaco. La famiglia e gli inquirenti cercano risposte su quanto accaduto quella sera di agosto.

Per più di 5 minuti un vigilante ha tenuto il ginocchio pressato sul torace di Giovanni Sala, poi morto per arresto cardiaco ad agosto 2023 davanti alla sede Sky di Rogoredo a Milano. Secondo il medico, quella condotta avrebbe avuto un impatto sul decesso del 34enne.

