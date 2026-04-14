Aggredisce i carabinieri Arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito i carabinieri durante un intervento nel territorio della Valle del Serchio. Le forze dell’ordine sono state presenti con maggiore frequenza e incisività nelle strade della zona, dove numerosi cittadini manifestano preoccupazione per il peggioramento di alcune aree urbane. La situazione ha portato a un aumento delle operazioni di controllo e presidio da parte delle autorità.

Forze dell’Ordine con presidi sempre più presenti nel territorio della Valle del Serchio e dall’azione particolarmente incisiva, come molti cittadini stanno chiudendo a gran voce preoccupati per il manifesto deterioramento di alcuni tessuti urbani. L’ultima notizia arrivata dal Comando Provinciale dei Carabinieri riguarda un arresto effettuato nello scorso fine settimana di un soggetto che ha aggredito gli stessi militari intervenuti con estrema prontezza per sedare una lite in corso. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Castelnuovo di Garfagnana hanno, infatti, tratto in arresto un uomo di origini egiziane per i reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aggredisce i carabinieri. Arrestato Aggredisce i carabinieri durante un controllo: arrestatoLucca, 13 aprile 2026 - Momenti di tensione nel fine settimana a Fornaci di Barga, dove una lite in strada è finita con l’arresto di un uomo dopo... Frosinone: ad Alatri aggredisce i carabinieri, 52enne arrestatoUn uomo in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e una donna deferita: i dettagli dell'operazione a Alatri. DISTRUGGE CASA E AGGREDISCE CARABINIERI, ARRESTATO Argomenti più discussi: San Martino Siccomario, aggredisce i carabinieri e viene arrestato; Aggredisce la moglie con un coltello, arrestato dai carabinieri; Violenza nella notte a Sangiano: ubriaco aggredisce i carabinieri, arrestato; Faenza, aggredisce i Carabinieri dopo una lite in famiglia: arrestato. Vibo Valentia, uomo aggredisce guardia giurata al pronto soccorso facebook Aggredisce due vigili dopo una multa per divieto di sosta a Laterza, nel Tarantino. Arrestato dai carabinieri. Feriti gli agenti, prognosi di 10 e 15 giorni. x.com