Cau di Podenzano chiuso Tagliaferri | Servono dati chiari sull’Aft

Il centro di assistenza di Podenzano è stato chiuso e non sarà più accessibile nella sua forma precedente. È previsto che venga trasformato in un’Aft, ma finora non sono stati forniti dettagli specifici su cosa comporti questa modifica per i cittadini. La comunicazione ufficiale non ha ancora chiarito le implicazioni pratiche dell’operazione.

Il consigliere regionale: «A Podenzano si registravano 80 accessi alla settimana, come verrà garantito ora il servizio?» «Il Cau di Podenzano è stato chiuso e non riaprirà più nella forma originaria. Ora diventerà un’Aft, ma ad oggi non è chiaro cosa significhi concretamente per i cittadini». Così Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che ha presentato un’interrogazione alla Giunta regionale. «Parliamo di un presidio che registrava circa 80 accessi settimanali. Un servizio reale, utilizzato, soprattutto da anziani e persone fragili. Oggi viene sostituito da un modello organizzativo di cui però non si conoscono né i dettagli né l’impatto concreto». 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Cau di Podenzano chiuso, Tagliaferri: «Servono dati chiari sull’Aft» Articoli correlati L’esperienza del Cau di Podenzano è già finita, diventa un “Aft”Casa della comunità di Podenzano, il sindaco: «Speriamo che questa modifica comporti veramente un miglioramento del servizio». Cau di Podenzano chiuso dal 16 marzo per «interventi edilizi»I servizi del Cau (Centro di assistenza e urgenza) e della continuità assistenziale di Podenzano, situati all’interno della Casa della Comunità (via... Approfondimenti e contenuti su Cau di Podenzano chiuso Tagliaferri... Temi più discussi: L’esperienza del Cau di Podenzano è già finita, diventa un Aft; A Podenzano cittadini preoccupati per la sorte del Cau; Cau di Castel San Giovanni Non verrà chiuso e nemmeno riorganizzato; Era la nostra serenità: protesta a Podenzano per il Cau che non riapre. L’esperienza del Cau di Podenzano è già finita, diventa un AftCasa della comunità di Podenzano, il sindaco: «Speriamo che questa modifica comporti veramente un miglioramento del servizio». Dopo i lavori il Cau diventa aggregazione funzionale territoriale ... ilpiacenza.it Bologna, la Regione e il Cau chiuso di notte: «I dottori sono pochi, la guardia medica va riorganizzata»Ammette che per reperire il personale necessario «possono esserci delle difficoltà», ma l’assessore regionale alla Salute Raffaele Donini difende a spada tratta i Cau, i Centri di assistenza e urgenza ... corrieredibologna.corriere.it Casa della comunità di Podenzano, il sindaco: «Speriamo che questa modifica comporti veramente un miglioramento del servizio». Dopo i lavori il Cau diventa “aggregazione funzionale territoriale” - facebook.com facebook