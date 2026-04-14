Africa la nuova forza del mondo | il monito di Serra a Palazzo Gotico

Martedì 14 aprile 2026, a Palazzo Gotico si è svolto un incontro dedicato alla crescita del continente africano e alle sfide che questa comporta per l’Europa. L’evento ha coinvolto esperti e rappresentanti di diversi settori, discutendo delle potenzialità e dei rischi legati ai cambiamenti in atto nel continente africano. La discussione ha messo in luce l’attenzione internazionale per le evoluzioni socio-economiche e politiche di quella regione.

Il pomeriggio di martedì 14 aprile 2026, Palazzo Gotico ha ospitato un confronto profondo sul destino del continente africano e sulla trasformazione necessaria dell’Europa. Michele Serra è intervenuto durante la mostra Sguardi sull’Africa, un evento che espone oltre 200 opere d’arte provenienti dal territorio nero, per analizzare le dinamiche di un mondo segnato dalla rinascita delle autocrazie e dalle enormi opportunità offerte da una demografia in esplosione. L’energia demografica africana e il limite della visione provinciale italiana. Visitando la collezione esposta a Palazzo Gotico, Michele Serra ha descritto una forza espressiva travolgente, sottolineata dai colori intensi delle opere realizzate da giovani artisti residenti nel continente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Africa, la nuova forza del mondo: il monito di Serra a Palazzo Gotico Leggi anche: "Sguardi sull'Africa", incontro con Domenico Quirico a Palazzo Gotico Il monito di Pesaro per la pace nel mondoIeri è stata la Giornata nazionale delle vittime civili di guerra, una ricorrenza tristemente attuale, che l’amministrazione di Pesaro ha voluto...