Il monito di Pesaro per la pace nel mondo

Ieri Pesaro ha ricordato le vittime civili di guerra, in una giornata dedicata alla memoria. L’amministrazione ha voluto lanciare un messaggio chiaro: basta con le bombe che colpiscono innocenti. La città si è unita in silenzio e riflessione, ribadendo il rifiuto di ogni forma di violenza e di odio che porta alla sofferenza delle persone.

Ieri è stata la Giornata nazionale delle vittime civili di guerra, una ricorrenza tristemente attuale, che l'amministrazione di Pesaro ha voluto celebrare lanciando un monito: "Stop alle bombe sui civili, vittime di ieri e di oggi, dell'odio e della violenza dell'uomo". "L'odio e la violenza non colpiscono mai in astratto, ma persone, famiglie, comunità intere – dichiarano il sindaco Andrea Biancani e il vice Daniele Vimini –. In occasione di questa Giornata, ricordiamo tutte le vittime innocenti dei conflitti in corso, dalla Palestina al Sudan, dall'Ucraina all'Iran, fino ai soprusi avvenuti negli Stati Uniti.

