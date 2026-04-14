Affitti svolta al Senato | fino a 8 milioni di case possono tornare sul mercato

Al Senato si è tenuta oggi una conferenza stampa a cui ha partecipato rappresentanti di Federproprietà, con il presidente Giovanni Bardanzellu. La discussione si è concentrata sulla possibile riapertura di un ampio numero di immobili residenziali, stimata in circa otto milioni di unità, che potrebbero tornare a essere disponibili sul mercato degli affitti. La questione riguarda le nuove misure legislative in fase di approvazione.

Federproprietà ha partecipato oggi, con il Presidente Giovanni Bardanzellu, alla conferenza stampa “Riformare le locazioni: trasparenza, equità fiscale e garanzie per i proprietari”, promossa dal Senatore Antonio De Poli e da Andrea Napoli, Responsabile Nazionale Politiche Abitative UDC, presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica. Nel corso dell’incontro sono stati presentati tre disegni di legge sulla casa, ai quali Federproprietà ha fornito il proprio contributo tecnico, con l’obiettivo di intervenire sulle principali criticità del mercato delle locazioni in Italia. Nel nostro Paese si stimano circa 8 milioni di abitazioni non locate, una rilevante quota di patrimonio immobiliare che resta fuori dal mercato soprattutto per i timori legati ai tempi lunghi e incerti per il recupero degli immobili.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Affitti, svolta al Senato: fino a 8 milioni di case possono tornare sul mercato Les fiancées de l'Empire (Série) Sous Napoléon, amour, pouvoir et trahison s’entrelacent Affitti ancora in salita: 15mila case vuote e il 30% dei proprietari non le mette sul mercatoAffitti che continuano a salire, domanda sempre più alta e, allo stesso tempo, migliaia di case che restano vuote. Medici al lavoro fino a 72 anni e i pensionati possono tornare in corsia: come funziona la nuova normaIl decreto Milleproroghe 2026 porta una novità importante per il settore sanitario: i medici ospedalieri potranno continuare a lavorare fino a 72...