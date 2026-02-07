Larissa Iapichino sfida Mihambo e mette nel mirino i 7 metri a Karlsruhe In gara anche altri due azzurri
Larissa Iapichino si prepara a sfidare Mihambo nel meeting di Karlsruhe di domenica 8 febbraio. La giovane atleta italiana punta a superare i 7 metri nell’asta, mentre in gara ci sono anche altri due azzurri. La competizione, quarta tappa del circuito indoor, promette un duello acceso e tanti spunti interessanti per gli appassionati di atletica.
Nella giornata di domenica 8 febbraio andrà in scena il Meeting di Karlsruhe, valevole come quinta tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. La località tedesca accoglierà tanti protagonisti internazionali di alto livello tra cui Larissa Iapichino, che affronterà domani la seconda gara dell’anno dopo l’ottimo 6.93 dello scorso 17 gennaio ad Ancona. La campionessa d’Europa al coperto in carica spera di migliorarsi ulteriormente, nel tentativo di riprendersi la world lead persa il 6 febbraio in seguito al 6.97 realizzato dalla portoghese Agate De Sousa. Il sogno della 23enne toscana sarebbe quello di volare per la seconda volta in carriera sopra i 7 metri, una barriera infranta solamente all’aperto con il 7. 🔗 Leggi su Oasport.it
Larissa Iapichino sarà protagonista assoluta del Meeting di Karlsruhe di domenica 8 febbraio.
