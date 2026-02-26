Falsi invalidi Caf nel mirino della Procura | 25 indagati | I NOMI

Venticique persone sono state iscritte nel registro degli indagati in un'inchiesta che riguarda il rilascio di certificati di invalidità falsi. L'indagine si concentra su un centro di assistenza fiscale situato a Casal di Principe, coinvolto in presunte pratiche illecite legate alle certificazioni di invalidità. Le indagini continuano per chiarire eventuali responsabilità e modalità operative.

Venticinque persone sono indagate nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Napoli Nord sui falsi invalidi che coinvolge un Caf di Casal di Principe. Il gip Pia Sordetti ha fissato il 9 e il 27 marzo gli interrogatori preventivi a fronte della richiesta di applicazione di misure cautelari nei confronti degli indagati da parte degli organi inquirenti. Nell’indagine sono finiti anche alcuni medici che, nella loro qualità di Ctu nominati dal giudice, avrebbero redatto consulenze non rispondenti al vero. Oltre ai promotori e ai tecnici sono indagati anche alcuni dei beneficiai delle indennità ottenute illecitamente. Gli indagati rispondono a vario titolo di falso per decine di pratiche di invalidità civile inoltrate all'Inps. 🔗 Leggi su Casertanews.it

