Affari Tuoi smorfia sbagliata? Sara inchiodata | Faccia da

Nella puntata più recente di Affari Tuoi, si è verificato un episodio durante una delle sfide di gioco. Sara, una delle concorrenti, ha commesso un errore durante una fase della partita, che ha suscitato commenti tra il pubblico e i presenti in studio. La conduttrice Stefano De Martino ha commentato la situazione, mentre l’atmosfera tra i partecipanti si è fatta più vivace. La trasmissione continua a mantenere elevati gli ascolti su Rai 1.

Altro giro e altra puntata di Affari Tuoi. Siamo qui, proprio qui e sempre qui, nel regno di Stefano De Martino, il programma campionissimo in termini di ascolti in onda su Rai 1. Il gioco dei pacchi, del Dottore e della sfida alla sorte. La puntata in questione è quella di martedì 14 marzo. In primis la new-entry tra i pacchisti: Alessia, provincia di Nuoro, architetto paesaggistico, la quale mentre si presenta è travolta dall'emozione. La povera Alessia trema come una foglia e le trema anche la voce, tanto che De Martino le dice di stare tranquilla. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47252814 Poi la gag di " Herbert Ballerina da Campobasso ", il quale spiega: "Sono a favore del vino frizzante.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, smorfia sbagliata? Sara inchiodata: "Faccia da..." Affari tuoi, Alessia insultata: "Schiaffoni in faccia finché..."Tutti, ma proprio tutti contro Alessia, la pacchista della Lombardia protagonista dell'ultima puntata di Affari tuoi. Affari tuoi, Herbert Ballerina incrocia la sua sostituta: occhio alla facciaUn momento a suo modo iconico, destinato a segnare la piccola storia televisiva di questa stagione di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime...