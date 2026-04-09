Affari tuoi Alessia insultata | Schiaffoni in faccia finché

Nell'ultima puntata di Affari tuoi, Alessia, concorrente della Lombardia, si è trovata al centro di una situazione di tensione dopo aver rivolto insulti che hanno portato a una discussione accesa. La sua partecipazione ha suscitato reazioni tra il pubblico e i presenti in studio, con alcuni che hanno espresso disapprovazione per i commenti rivolti. Nessuna azione legale è stata ancora confermata in seguito a quanto avvenuto in trasmissione.

Tutti, ma proprio tutti contro Alessia, la pacchista della Lombardia protagonista dell'ultima puntata di Affari tuoi. Mercoledì sera, nello studio del quiz show dell'access prime time condotto da Stefano De Martino va in scena la libera professionista di Brescia, accompagnata dal compagno Davide. E la sua avventura è all'insegna del "o la va o la spacca". E purtroppo per lei, il finale è agrodolce. Alessia punta infatti all'obiettivo grosso dei 200mila euro, rifiutando anche l'offerta del Dottore da 50mila euro, e torna a casa con 30mila euro più il jackpot. E su X partono letteralmente i festeggiamenti e gli insulti nei suoi confronti. "Questa di stasera andava presa a schiaffoni nel viso a due a due fino a che non sarebbero diventati dispari", scrive un utente commentando in tempo reale il risultato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari tuoi, Alessia insultata: "Schiaffoni in faccia finché..." Affari Tuoi, clamoroso: De Martino sbrocca con Alessia: "Qui un pacco lo devi aprire"Nella puntata di Affari tuoi di mercoledì 21 gennaio 2026, condotta da Stefano De Martino, ha giocato Alessia, infermiera in rianimazione pediatrica... Ad Affari Tuoi Alessia trionfa grazie a un segnale: “Il dottore vuole dirmi qualcosa”La concorrente dall'Umbria si gioca il tutto fino all'ultimo, scegliendo di lanciarsi nel vuoto a metà strada tra Gennarino e la gloria, finendo per... Si parla di: Affari tuoi, Alessia insultata: Schiaffoni in faccia finché... Affari Tuoi, Stefano De Martino: Incredibile. La concorrente spietata sfida il DottorePartita davvero incredibile quella dell’8 aprile 2026 di Affari Tuoi, in cui la concorrente ha sfidato il Dottore ... dilei.it Affari Tuoi hanno vinto stasera? Alessia della Lombardia fa strage di blu e sogna…Affari Tuoi stasera quanto hanno vinto? Gioca Alessia della Lombardia Nuovo appuntamento con la fortuna per la Lombardia ad Affari tuoi. Nella puntata in ... televisionando.it