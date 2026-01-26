Durante questa stagione di Affari tuoi, Herbert Ballerina ha incrociato la sua sostituta in un episodio che ha attirato l’attenzione. Un momento che, seppur semplice, ha lasciato il segno nel contesto del quiz show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Un episodio che riflette le dinamiche e le sorprese tipiche di questa trasmissione, contribuendo a definire l’atmosfera della stagione.

Un momento a suo modo iconico, destinato a segnare la piccola storia televisiva di questa stagione di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Nella puntata andata in onda domenica 25 gennaio, ha fatto il suo rientro in studio Herbert Ballerina, il pacchista disturbatore mancato all'appello per circa una settimana. Massimo riserbo sul motivo: " questioni personali ", aveva spiegato De Martino mantenendo l' allure di mistero. Qualcuno aveva adombrato problemi di salute, visto che l'ex spalla di Maccio Capatonda ha dovuto annullare anche gli impegni con il suo spettacolo a teatro "Come una catapulta", rinviando a primavera le date previste la scorsa settimana in Puglia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari tuoi, Herbert Ballerina incrocia la sua sostituta: occhio alla faccia

Affari Tuoi, la sconcertante faccia di Elena con Herbert Ballerina: De Martino di sassoNella puntata di Affari Tuoi andata in onda domenica 11 gennaio 2026, Elena, 26enne veneta impiegata in un'azienda di sicurezza, ha attirato l’attenzione per una particolare scena con Herbert Ballerina.

Perché Herbert Ballerina non c’è più ad Affari tuoi: cosa sappiamo sulla sua assenzaDa alcuni giorni, Herbert Ballerina non è più presente ad Affari tuoi, suscitando curiosità tra i telespettatori.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Herbert Ballerina, perché è sparito da Affari Tuoi: le scuse sul web e lo show su un altro canale; Affari tuoi, Herbert Ballerina scomparso. Cosa è successo e che fine ha fatto; Affari Tuoi, Herbert Ballerina torna in studio e fa ballare Stefano De Martino; Martina Miliddi al posto di Herbert Ballerina ad Affari Tuoi, chi è: da Amici al film di Checco Zalone.

Affari Tuoi, torna Herbert Ballerina, Martina resta e spacca i social: Chi parlava male di Samira Lui che dice?Ascolti record, la novità Martini Miliddi e il ritorno annunciato di Herbert: il nuovo assetto nel cast di Affari Tuoi accende il dibattito tra i fan. libero.it

Perché Herbert Ballerina è assente ad Affari tuoi: il motivoIl comico, spalla di Stefano De Martino nel seguitissimo programma di Rai 1, ha anche annullato il suo spettacolo ... today.it

` ! Dopo un po’ di assenza, Herbert Ballerina è di nuovo ad Affari Tuoi… e si sente eccome! La sua comicità mancava e rivederlo lì ha rimesso subito il sorriso. E voi Siete felici del suo ritorno o vi era mancato come a noi #Aff - facebook.com facebook

Il conduttore di Affari tuoi ha per la prima volta pubblicato un contenuto sul suo profilo social ufficiale per ricordare il padre Enrico, mancato lo scorso 19 gennaio, dopo una lunga malattia x.com