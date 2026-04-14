Affari Tuoi | la Rai boccia il nuovo erede di De Martino | il big fatto fuori

La Rai ha deciso di non affidare a un nuovo conduttore il programma di successo che ha visto protagonista l’ex conduttore storico. La programmazione estiva subirà modifiche per migliorare la collocazione di uno degli orari più ambiti della televisione italiana. La decisione arriva dopo una serie di valutazioni interne, che hanno portato a rimuovere l’assegnazione del ruolo a un volto molto conosciuto nel panorama televisivo.

La programmazione estiva della Rai si prepara a cambiare passo, con una strategia che punta a evitare gli errori del passato e a difendere uno degli slot più competitivi della televisione italiana. Al centro della manovra c’è Affari Tuoi, che quest’anno prolungherà la propria stagione ben oltre le tempistiche abituali. Una scelta maturata dopo quanto accaduto lo scorso anno, quando la chiusura anticipata a giugno lasciò campo libero a Gerry Scotti e al successo de La Ruota della Fortuna, capaci di conquistare il pubblico per oltre due mesi senza una vera concorrenza da parte del servizio pubblico. Questa volta, però, Viale Mazzini ha deciso di presidiare l’access prime time fino alla fine di luglio, mantenendo acceso l’interesse degli spettatori con il suo titolo di punta.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Da quando Herbert Ballerina è entrato ad Affari Tuoi, ogni puntata è una sorpresa. Ma quella di ieri sera nessuno l'aveva prevista — neanche lui - facebook.com facebook