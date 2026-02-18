Affari Tuoi intervengono le autorità | la Rai richiamata per il programma di De Martino
Le autorità sono intervenute dopo che la Rai è stata richiamata per il programma di De Martino, Affari Tuoi, a causa di alcune irregolarità emerse durante le registrazioni. La trasmissione, che ogni sera attira milioni di spettatori, si trova ora al centro di un controllo più stringente, mentre il confronto tra le diverse reti televisive si intensifica.
In una stagione televisiva in cui l’access prime time si è trasformato nel vero campo di battaglia degli ascolti, con numeri da capogiro e una platea che ogni sera arriva a sfiorare i 10 milioni di telespettatori, l’equilibrio tra concorrenza e regole torna al centro del dibattito. Proprio mentre la sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti infiamma la fascia più ambita da pubblico e investitori pubblicitari, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha deciso di intervenire formalmente nei confronti della Rai. Il richiamo, messo nero su bianco in una delibera, punta il dito contro quella che viene definita una “sistematica violazione degli orari”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Affari Tuoi in onda nel giorno del lutto di Stefano De Martino: il sottopancia Rai divide e scatena le polemicheNel giorno del lutto per la scomparsa di Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino, Affari Tuoi è stato trasmesso regolarmente su Rai 1, senza messaggi di cordoglio.
LA RAI RINGRAZIA STEFANO DE MARTINO E ANNUNCIA UNA NOVITÀ PER AFFARI TUOILa RAI ha espresso la propria gratitudine a Stefano De Martino in occasione di un importante aggiornamento di Affari Tuoi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Affari tuoi - San Valentino, le pagelle: De Martino fuoriclasse (9), Federica Nargi bella che non balla (5), Caressa dov'era? (5); ‘Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte’, stasera 13 febbraio: la puntata a tema; Herbert Ballerina, com’è arrivato al successo ad ‘Affari tuoi’ – Aggiungi contatto podcast – Adnkron; Affari tuoi, matrimonio in diretta per Giulia e Marco ma sfuma il premio da 250mila euro.
Sara ad Affari Tuoi rifiuta l’assegno finale e perde tutto, De Martino la provoca: Avevi detto zero rimorsiLa clamorosa partita di Sara ad Affari Tuoi: dopo aver sfidato la sorte e aver rifiutato tutte le offerte del dottore, anche l'ultima da 60mila euro, la ... fanpage.it
Hai un pacco bollente: scivolone da Stefano De Martino spiazza la ballerina, caos ad Affari TuoiMomento di imbarazzo ad Affari Tuoi: una battuta a doppio senso sulla ballerina Martina Miliddi costringe Stefano De Martino a intervenire. donnaglamour.it
«Un grande abbraccio ai nostri amici siciliani che stanno vivendo un momento difficile». Le parole di Stefano De Martino, pronunciate ieri sera in diretta durante Affari Tuoi, hanno colpito per la loro sincerità. Mentre la Sicilia affronta giorni complicati a causa d facebook
Elisa ad Affari Tuoi messa all’angolo dal dottore: un lapsus l’ha costretta ad accettare 18mila euro x.com