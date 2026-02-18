Affari Tuoi intervengono le autorità | la Rai richiamata per il programma di De Martino

Le autorità sono intervenute dopo che la Rai è stata richiamata per il programma di De Martino, Affari Tuoi, a causa di alcune irregolarità emerse durante le registrazioni. La trasmissione, che ogni sera attira milioni di spettatori, si trova ora al centro di un controllo più stringente, mentre il confronto tra le diverse reti televisive si intensifica.

In una stagione televisiva in cui l’access prime time si è trasformato nel vero campo di battaglia degli ascolti, con numeri da capogiro e una platea che ogni sera arriva a sfiorare i 10 milioni di telespettatori, l’equilibrio tra concorrenza e regole torna al centro del dibattito. Proprio mentre la sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti infiamma la fascia più ambita da pubblico e investitori pubblicitari, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha deciso di intervenire formalmente nei confronti della Rai. Il richiamo, messo nero su bianco in una delibera, punta il dito contro quella che viene definita una “sistematica violazione degli orari”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Affari Tuoi in onda nel giorno del lutto di Stefano De Martino: il sottopancia Rai divide e scatena le polemicheNel giorno del lutto per la scomparsa di Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino, Affari Tuoi è stato trasmesso regolarmente su Rai 1, senza messaggi di cordoglio.

LA RAI RINGRAZIA STEFANO DE MARTINO E ANNUNCIA UNA NOVITÀ PER AFFARI TUOILa RAI ha espresso la propria gratitudine a Stefano De Martino in occasione di un importante aggiornamento di Affari Tuoi.

