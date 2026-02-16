Affari tuoi De Martino | Hai fatto il miracolo Ma la partita di Ester finisce malissimo

Stefano De Martino ha commentato con entusiasmo il successo di Ester, che ha realizzato un grande risultato al gioco, ma la partita si è conclusa in modo drammatico. Durante la puntata di domenica di Affari tuoi, il conduttore ha elogiato la concorrente, sottolineando il suo talento, mentre la sua avventura si è conclusa in modo inaspettato e doloroso davanti alle telecamere.

Stefano De Martino anche di domenica tiene compagnia al suo affezionato pubblico con una nuova, emozionante puntata di Affari tuoi. Il 15 febbraio la protagonista è Ester da Montelepre, in provincia di Palermo, che gioca con la sorella Federica: la sua partita è stata un continuo colpo di scena, in un alternarsi di tiri fortunati e scherzi del destino che hanno tenuto incollato il pubblico fino all'ultimo momento, in attesa di un lieto fine.