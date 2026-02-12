Affari Tuoi De Martino umilia Herbert Ballerina | Siamo alla frutta caos in studio

in-studio De Martino si scaglia contro Herbert Ballerina, lasciandolo senza parole. Durante la puntata, il conduttore ha commentato duramente il comportamento del comico, dicendo che ormai “siamo alla frutta”. La scena ha scatenato il caos tra il pubblico e i concorrenti, mentre gli spettatori in casa seguivano increduli. La tensione tra i due è diventata protagonista della serata, con De Martino che non ha risparmiato parole dure.

Come ogni sera eccoci qui, nello studio di Affari Tuoi, il regno di Stefano De Martino, il game-show che giorno dopo giorno, su Rai 1, ipnotizza milioni di italiani. La puntata in questione è quella di giovedì 12 febbraio. Tocca alla Puglia, a Ilenia: a lei il compito di sfidare la sorte e misurarsi con il Dottore. Accanto a lei un papà ingombrante, Sabino, negli studi Rai per cercare di consigliarla al meglio. Un padre molto esuberante, che presto finisce col rubarle la scena. Sabino, insomma, rompe e gestisce la tensione. Tanto da sembrare lui, il protagonista. Ma ad Affari Tuoi, ormai da tempo, spopola anche Herbert Ballerina con la sua comicità surreale.

