L’aeroporto di Reggio Calabria ha festeggiato un anno storico. Nel 2025 ha superato il milione di passeggeri, con un incremento del 33% rispetto all’anno precedente. La crescita è stata così forte che ha battuto ogni record precedente. La struttura si prepara ora ad affrontare nuove sfide per gestire questo traffico record.

L’aeroporto di Reggio Calabria ha chiuso il 2025 con 977.984 passeggeri, superando di gran lunga ogni precedente record storico e raggiungendo un livello di traffico mai visto nella sua storia. Il dato, ufficialmente rilasciato dalle autorità aeroportuali, rappresenta una crescita del 56,7% rispetto al 2024 e un balzo impressionante del +333,5% rispetto al 2023, quando il numero di viaggiatori era di appena 293.261. L’obiettivo del milione di passeggeri, considerato fino a pochi anni fa un’ambizione irrealizzabile, si è trasformato in una realtà concreta, segnando una svolta epocale per uno scalo che negli anni scorsi era spesso al centro di critiche per la scarsa efficienza e la bassa domanda di traffico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’Aeroporto di Reggio Calabria batte ogni record: ha chiuso il 2025 con 1 milione di passeggeri, +33

Approfondimenti su Reggio Calabria Aeroporto

Nel 2025, il Trieste Airport ha raggiunto un nuovo record di traffico passeggeri, superando la soglia di 1,65 milioni.

L’Aeroporto d’Abruzzo ha raggiunto un importante traguardo nel 2025, con oltre 1.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ryanair from katowice landing to Reggio Calabria Dello stretto International airport Tito Minniti

Ultime notizie su Reggio Calabria Aeroporto

Argomenti discussi: Aeroporto di Reggio Calabria, Ita riduce altri voli: dopo Linate tocca a Fiumicino; Aeroporti Calabria: Dati di Traffico Dicembre 2025 e Totale Anno 2025; Violazione del divieto di reingresso: arrestato a Reggio Calabria un cittadino georgiano e rimpatriato; Piccoli aeroporti, la posizione di UIL Trasporti.

L’Aeroporto di Reggio Calabria batte ogni record: ha chiuso il 2025 con 1 milione di passeggeri, +333,5% in due anni alla faccia degli scettici | DATISono ufficiali i dati del traffico passeggeri definitivi per il 2025 negli aeroporti italiani, e sono eccezionali per quanto riguarda l’Aeroporto di Reggio Calabria. Lo scalo dello Stretto, infatti, h ... strettoweb.com

Reggio Calabria vola: l’aeroporto che cresce di più in ItaliaI dati diffusi da Il Sole 24 Ore rimarcano numeri mai visti per lo scalo dello Stretto che, in due anni, quintuplica i passeggeri ... reggiotv.it

Azienda Zero bandisce una doppia procedura: mobilità e concorso. I posti sono destinati a Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Crotone. Ma i tempi e l’efficacia restano un’incognita - facebook.com facebook

Il volume adottato da un istituto di Reggio Calabria parla di magistrati sotto attacco dalla politica. Rampelli: "La riforma viene piegata alle logiche del No scrivendo falsità" x.com