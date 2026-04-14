Aeroporti in tilt per le nuove regole Ue | centinaia di passeggeri restano a terra Caos a Linate

A causa delle nuove regole introdotte dall’Unione Europea, molti aeroporti italiani stanno affrontando problemi tecnici con i sistemi di gestione dei passeggeri. A Linate, centinaia di viaggiatori sono rimasti bloccati e in attesa di chiarimenti, mentre le operazioni sono state rallentate o sospese temporaneamente. Il malfunzionamento riguarda un sistema digitale recentemente implementato, che ha causato disagi e ritardi nelle procedure di check-in e controllo sicurezza.

C’è un nuovo sistema digitale che rischia di mandare in tilt gli aeroporti. L’episodio più emblematico di questa difficile transizione si è verificato domenica 12 aprile presso l’aeroporto di Milano Linate: ben 121 passeggeri pronti a imbarcarsi su un volo Easyjet per Manchester sono rimasti bloccati ai varchi di sicurezza. Dal 10 aprile è infatti entrato pienamente a regime l’EES (EntryExit System), il nuovo sistema digitale di controllo delle frontiere dell’Unione Europea. Che sta portando sconquassi. Cos’è il sistema digitale?. L’EntryExit System è un database automatizzato progettato per monitorare i cittadini extra-UE che entrano nello spazio Schengen per soggiorni brevi.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Aeroporti in tilt per le nuove regole Ue: centinaia di passeggeri restano a terra. Caos a Linate Aeroporti, EasyJet: “Passeggeri a terra a Linate per colpa dei nuovi controlli Ue”I rischi relativi al nuovo sistema europeo di ingresso e uscita negli aeroporti – che è entrato ufficialmente in vigore lo scorso 10 aprile (dopo i... Svenimenti e attacchi di vomito: caos a Linate per i nuovi controlli EES. EasyJet decolla lasciando 121 passeggeri a terraNon bastava l’incubo dei voli sempre più cari e le turbolenze geopolitiche legate all’aumento del costo del carburante. Temi più discussi: In tilt il nuovo sistema di controllo dei passaporti, volo easyJet da Linate parte con 27 passeggeri su 148: la rabbia di chi è rimasto a terra; Svenimenti e attacchi di vomito: caos a Linate per i nuovi controlli EES. EasyJet decolla lasciando 121 passeggeri a terra; EasyJet decolla lasciando 122 passeggeri a terra, caos a Linate per i nuovi controlli EES; L’allarme degli aeroporti europei: Carburante a rischio se Hormuz non riapre in tre settimane. Perché il nuovo sistema di controlli dei passaporti sta mandando in tilt gli aeroporti e come funzionaÈ entrato in vigore dal 10 aprile l'Ees, il nuovo sistema informatico che controlla gli ingressi e le uscite nell'Unione Europea: usato già in 29 aeroporti ... fanpage.it Nell’aeroporto di Milano Linate è caos con il nuovo sistema di controllo passaportiIl nuovo controllo digitale alle frontiere europee manda in tilt Linate: registrazioni biometriche lente, personale in difficoltà e centinaia di viaggiatori lasciati a terra senza riuscire a ... siviaggia.it Aeroporti, entrato in vigore il nuovo sistema di controlli Ees: previste code anche di dure ore. Ecco come funziona - facebook.com facebook Con la crisi energetica aumentano le incertezze sui voli. Aumentano gli aeroporti italiani in cui scarseggia il carburante avio. L'ultimo, in ordine di tempo, lo scalo di Brindisi. Il gestore minimizza. Servizio di Simone Zazzera #GR1 x.com