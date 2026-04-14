Aeroporti in tilt per le nuove regole Ue | centinaia di passeggeri restano a terra Caos a Linate

Da secoloditalia.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa delle nuove regole introdotte dall’Unione Europea, molti aeroporti italiani stanno affrontando problemi tecnici con i sistemi di gestione dei passeggeri. A Linate, centinaia di viaggiatori sono rimasti bloccati e in attesa di chiarimenti, mentre le operazioni sono state rallentate o sospese temporaneamente. Il malfunzionamento riguarda un sistema digitale recentemente implementato, che ha causato disagi e ritardi nelle procedure di check-in e controllo sicurezza.

C’è un nuovo sistema digitale che rischia di mandare in tilt gli aeroporti. L’episodio più emblematico di questa difficile transizione si è verificato domenica 12 aprile presso l’aeroporto di Milano Linate: ben 121 passeggeri pronti a imbarcarsi su un volo Easyjet per Manchester sono rimasti bloccati ai varchi di sicurezza. Dal 10 aprile è infatti entrato pienamente a regime l’EES (EntryExit System), il nuovo sistema digitale di controllo delle frontiere dell’Unione Europea. Che sta portando sconquassi. Cos’è il sistema digitale?. L’EntryExit System è un database automatizzato progettato per monitorare i cittadini extra-UE che entrano nello spazio Schengen per soggiorni brevi.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Aeroporti in tilt per le nuove regole Ue: centinaia di passeggeri restano a terra. Caos a Linate

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