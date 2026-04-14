Adriana Volpe al centro delle critiche nella Casa | Marco Berry la attacca

Nella Casa del Grande Fratello Vip si sono verificati nuovi scontri tra i concorrenti, con particolare attenzione rivolta ad Adriana Volpe. La showgirl è stata oggetto di critiche da parte di Marco Berry, che l’ha accusata di comportamenti incoerenti e poco trasparenti. La discussione ha suscitato reazioni tra gli altri partecipanti, contribuendo ad aumentare la tensione all’interno della casa.

Nella Casa del Grande Fratello Vip cresce la tensione tra alcuni concorrenti. Al centro delle discussioni finisce Adriana Volpe, criticata per alcuni atteggiamenti ritenuti incoerenti e poco trasparenti. A esprimere le critiche più dure è Marco Berry, che nelle ultime ore si sarebbe sfogato in sauna, commentando il comportamento della gieffina e anche quello di Antonella Elia. Le accuse: “Incoerente e poco autentica”. Nel suo sfogo, Marco Berry ha spiegato di avere un carattere diretto ma di cercare comunque di mantenere equilibrio nei rapporti. Il suo malessere, però, riguarda soprattutto il comportamento di Adriana Volpe. Secondo la sua opinione, la concorrente avrebbe la tendenza a litigare con alcuni inquilini per poi riallacciare i rapporti poco dopo, come se nulla fosse accaduto.🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Adriana Volpe al centro delle critiche nella Casa: Marco Berry la attacca Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026, diretta ottava puntata: Adriana Volpe al centro delle critiche dei compagni e delle opinioniste Leggi anche: Svelato, in anticipo, il cast del "Grande Fratello": da Marco Berry a Adriana Volpe, tutti i nomi. E Berruti rifiuta Televoto decisivo al GF Vip: Adriana Volpe in testa, due concorrenti in bilico. Chi rischia l’uscita stanotte x.com «Paola Caruso non ha mai nascosto che con Adriana Volpe non ci sia mai stato un vero feeling», e questa volta la nomination non ha lasciato spazio a dubbi. Nell’ultimo appuntamento del Grande Fratello Vip andato in onda venerdì 10 aprile, nessuno è stato - facebook.com facebook