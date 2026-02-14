Svelato in anticipo il cast del Grande Fratello | da Marco Berry a Adriana Volpe tutti i nomi E Berruti rifiuta

Marco Berry e Adriana Volpe saranno tra i concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip, perché i loro nomi sono stati confermati da fonti vicine alla produzione. La notizia è trapelata prima del tempo, mentre ancora si definiscono gli ultimi dettagli del cast. Nel frattempo, Berruti ha deciso di non partecipare, rifiutando ufficialmente l'offerta.

Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video Il conto alla rovescia per il Grande Fratello Vip è già partito. Mancano poche settimane al debutto e, mentre il cast non è ancora completo, iniziano a circolare i primi nomi “blindati”. A farli è il giornalista Gabriele Parpiglia, che parla di contratti già depositati pur precisando che l’elenco non sarebbe definitivo. Il reality dovrebbe ripartire dalla seconda settimana di marzo per dieci puntate, con Ilary Blasi di nuovo alla conduzione e un gruppo che, nelle intenzioni, non dovrebbe superare le 10-12 persone.🔗 Leggi su Today.it

Il Grande Fratello Vip 2026 si avvicina, anche se manca ancora parecchio al debutto ufficiale a marzo.

La tv italiana si prepara a un grande ritorno.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Bulbarelli, la gaffe costa caro: anticipa la sorpresa di Mattarella ed è punito. Escluso dalla telecronaca; Annunciati i giochi PS4 e PS5 del PlayStation Plus Extra e Premium di febbraio e le novità dei prossimi mesi; Sony WF-1000XM6, leak anticipano importanti novità su cancellazione del rumore e audio; McLaren, la nuova livrea 2026 della MCL40.

Bmw Xm, il concept che anticipa il nuovo maxi-Suv ibrido. Svelato a Miami, in produzione alla fine del 2022MIAMI - La Bmw Xm è il concept che anticipa il prossimo Suv di taglia maxi della casa bavarese. È stato presentato a Miami dove verrà esposto nella fiera Art ... motori.ilmessaggero.it

Svelati in Anticipo i Dettagli della Serie Poco X8: Configurazioni, Design e PrezziScopri tutti i dettagli sui nuovi Poco X8 Pro e Pro Max: design, configurazioni e prezzi anticipati da Xiaomi. xiaomitoday.it

Davide Maggio svela i 23 nomi scelti da Alfonso Signorini per il Grande Fratello 2026. Cosa salta fuori facebook