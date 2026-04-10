L’ottava puntata del Grande Fratello Vip 2026 è iniziata alle 22:00, con Adriana Volpe al centro delle discussioni tra i coinquilini e le opinioniste. Durante la diretta, sono state mostrate diverse clip e confronti tra i partecipanti, che hanno suscitato reazioni e commenti. La puntata prosegue con interventi e confronti tra i concorrenti, mentre il pubblico segue attentamente gli sviluppi del reality.

© US Endemol Shine 10 aprile – 21:56. Breve anteprima. 10 aprile – 22:00. Comincia l’ottava puntata del GFVIP. Ilary saluta velocemente le opinioniste Cesara e Selvaggia e gli eliminati. Senza fronzoli si passa subito al primo collegamento coi “ vips “: Lucia e Alessandra sono ancora nel monolocale, pronte per tornare a Casa. “ Ti aspettano a braccia aperte “, dice ironicamente la Blasi alla Mussolini. Prima però è tempo di chiudere il televoto tra Lucia e Marco e di parlare di una misteriosa “ busta nera, che avrà delle conseguenze molto gravi “. 10 aprile – 22:05. La “piramide mussoliniana”. Nella scorsa puntata, Renato ha deciso di mandare Lucia e Alessandra nel monolocale per qualche giorno. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Grande Fratello Vip 2026, diretta ottava puntata: Adriana Volpe al centro delle critiche dei compagni e delle opinioniste

Grande Fratello Vip 2026, diretta seconda puntata – Selvaggia vs Adriana Volpe: “Non fare la maestrina con me”20 marzo – 22:02 Ilary Blasi è al centro studio e elenca i punti forti della serata.

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Temi più discussi: Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 3 aprile: accuse, vendette e una nuova grande sorpresa; Grande Fratello Vip 2026, il riassunto della settima puntata; Me lo sentivo, ho dato la mia visione, chi ha lasciato il Grande Fratello Vip ieri sera 7 aprile; GF Vip 2026 si allunga: la nuova data della finale e il calendario aggiornato.

Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di venerdì 10 aprile. Nomination, eliminati e sondaggiIl Grande Fratello Vip di Ilary Blasi torna su Canale 5 venerdì 10 aprile 2026: c'è sempre più tensione tra i concorrenti! superguidatv.it

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