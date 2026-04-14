Adnkronos Q&A | Salute prevenzione e risorse | le sfide – Diretta domani dalle 9 | 30

Domani alle 9:30 si terrà una diretta di Adnkronos dedicata a temi legati alla salute pubblica, con particolare attenzione alle sfide affrontate dal sistema sanitario. Verranno analizzate le problematiche legate alle lunghe liste di attesa, alla carenza di personale e alle risorse insufficienti. L'incontro si concentrerà sulle possibili strategie per garantire la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale.

(Adnkronos) – Le difficoltà strutturali, dalle liste di attesa alla carenza di personale e di risorse, impongono nuove strategie per la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Prevenzione, gestione delle malattie croniche e ritorno alla centralità del paziente sono obiettivi che possono cambiare la prospettiva di intervento. —[email protected] (Web Info) Stretto Hormuz, stop al bando del gas russo? Il dossier energia grande nodo sul tavolo di Palazzo Chigi Usa-Iran, braccio di ferro nello Stretto di Hormuz. Trump: “Teheran vuole un accordo” .🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Spagna, chiesto il rinvio a giudizio per la moglie di Sanchez (Adnkronos) - Il giudice Juan Carlos Peinado ha chiesto il rinvio a giudizio per Begona Gomez, la moglie del premier Pedro Sanchez, per traffico di influenze, corruzione, malversazioni e appropriazi - facebook.com facebook

Al Centro studi americani di Roma si è svolto un confronto su uno dei temi più sensibili per il futuro europeo: il rapporto tra innovazione tecnologica e regolazione. L’incontro, promosso da @Meta e Adnkronos, ha riunito esponenti del governo, del parlamento, x.com