LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 in DIRETTA | c’è Lorenzo Finn subito il GPM di La Morra Aggiornamenti dalle 13.30

Da oasport.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026 è iniziata questa mattina con la partenza della corsa. Subito dopo il via, il ciclista Lorenzo Finn ha preso il comando e ha raggiunto il primo GPM di La Morra. Gli aggiornamenti in tempo reale sulla corsa sono disponibili a partire dalle 13.30, mentre la diretta della Rondè van Brugge è iniziata alle 12.45.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12.45 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della prima tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026. La prima frazione della corsa italiana organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia di Adriano Amici, partirà da Barbaresco e terminerà a Barolo, per un totale di 161 km. La celebre corsa a tappe, giunta alla quarantunesima edizione, si “trasferisce” dall’Emilia Romagna alle altre regioni del nord Italia, sviluppandosi da ovest verso est attraverso il Piemonte, la Lombardia, il Veneto e, infine, il Friuli Venezia Giulia con l’ultima tappa di Gemona. 🔗 Leggi su Oasport.it

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