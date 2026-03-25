LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 in DIRETTA | c’è Lorenzo Finn subito il GPM di La Morra Aggiornamenti dalle 13.30

La prima tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026 è iniziata questa mattina con la partenza della corsa. Subito dopo il via, il ciclista Lorenzo Finn ha preso il comando e ha raggiunto il primo GPM di La Morra. Gli aggiornamenti in tempo reale sulla corsa sono disponibili a partire dalle 13.30, mentre la diretta della Rondè van Brugge è iniziata alle 12.45.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12.45 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della prima tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026. La prima frazione della corsa italiana organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia di Adriano Amici, partirà da Barbaresco e terminerà a Barolo, per un totale di 161 km. La celebre corsa a tappe, giunta alla quarantunesima edizione, si “trasferisce” dall’Emilia Romagna alle altre regioni del nord Italia, sviluppandosi da ovest verso est attraverso il Piemonte, la Lombardia, il Veneto e, infine, il Friuli Venezia Giulia con l’ultima tappa di Gemona. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 in DIRETTA: c’è Lorenzo Finn, subito il GPM di La Morra. Aggiornamenti dalle 13.30 Articoli correlati LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 in DIRETTA: c’è Lorenzo Finn, il GPM di La Morra può fare selezioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della prima tappa della... Settimana Coppi&Bartali 2026: Lorenzo Finn tra i più attesi. Tanti giovani italiani in garaNuovo appuntamento per il calendario della Coppa Italia delle Regioni, in scena in settimana una Settimana Coppi&Bartali che, giunta alla sua... Contenuti utili per approfondire Settimana Coppi Temi più discussi: Ciclismo in TV e Streaming: gli orari della settimana (23 – 29 Marzo); Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi Barbaresco-Barolo in tv: orari, percorso, favoriti. Finale per uomini da classiche; Settimana Coppi e Bartali: tutte le tappe, i favoriti e dove vederla in tv; Ciclismo: la Settimana Coppi e Bartali 2026 tra eccellenza e territorio. Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi Barbaresco-Barolo in tv: orari, percorso, favoriti. Finale per uomini da classicheNel contesto di una settimana il cui il calendario sposta la sua attenzione in Belgio con tre classiche di assoluto spessore l'Italia propone uno degli ... oasport.it LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 in DIRETTA: c’è Lorenzo Finn, il GPM di La Morra può fare selezioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della prima tappa della Settimana ... oasport.it Comincia nelle Langhe la Settimana Coppi e Bartali, precisamente dal piccolo comune piemontese di Barbaresco dove viene prodotto l’omonimo vino - facebook.com facebook Presentazione Percorso e Favoriti Settimana Coppi e Bartali 2026 x.com