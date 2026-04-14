Adinolfi denuncia Mediaset ma Le Iene rilanciano | nuovi documenti e testimonianze

Un ex deputato ha presentato una denuncia contro una rete televisiva per diffamazione, suscitando una reazione delle Iene che hanno avviato una nuova inchiesta sulla vicenda della “Scommessa Collettiva”. La querelle riguarda presunti fatti diffamatori e si sviluppa attraverso pubblicazioni e testimonianze recenti. La disputa si inserisce in un contesto di controversie legali tra l’ex parlamentare e la rete televisiva coinvolta.

L'ex deputato Adinolfi denuncia Mediaset per diffamazione. Le Iene risponde con una nuova inchiesta sulla “Scommessa Collettiva”. Alla vigilia delle elezioni di Prato lo scontro si fa più intenso È scontro aperto traMario Adinolfi e la trasmissione Le Iene. Il leader del Popolo della Famiglia ha annunciato all’Adnkronos di aver “denunciato e querelato” il programma per unapresunta campagna diffamatoriaportata avanti “ossessivamente dal 2016 per dieci anni consecutivi”. La decisione arriva dopo l’episodio dell’11 aprile, quando, fuori da un hotel dove Adinolfi presentava la suacandidatura a sindaco di Prato, si è verificato un acceso confronto con l’inviatoFilippo Roma.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Adinolfi denuncia Mediaset ma Le Iene rilanciano: nuovi documenti e testimonianze Adinolfi denuncia ‘Le Iene’: “Contro di me agguati ad personam”(Adnkronos) – Mario Adinolfi all'Adnkronos annuncia di aver "denunciato e querelato" la trasmissione televisiva 'Le Iene' per "i loro servizi contro... Adinolfi denuncia Le Iene: “Diffamazioni ripetute, colpita anche la mia famiglia”Prato, 14 aprile 2026 – Mario Adinolfi fa sapere di aver “denunciato e querelato” la trasmissione televisiva Le Iene per “i loro servizi contro di me... Mediaset nei guai, Mario Adinolfi querela le iene e Pier Silvio Berlusconi: Agguati ad personam. La risposta dallo showSi accende la battaglia legale dopo anni di accuse incrociate: al centro la Scommessa Collettiva, le presunte diffamazioni e una tirata di capelli che ha fatto il giro del web. libero.it Adinolfi denuncia Le Iene: Diffamazioni ripetute, colpita anche la mia famigliaIl candidato sindaco di Prato fa sapere di aver querelato la trasmissione televisiva per i loro servizi contro di me. La lite degenerata fuori dall’hotel, l’inviato afferrato per i capelli ... lanazione.it