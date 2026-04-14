Adinolfi denuncia ‘Le Iene’ | Contro di me agguati ad personam

Mario Adinolfi ha annunciato di aver presentato una denuncia e una querela contro il programma televisivo “Le Iene”. La vicenda riguarda presunti atti di intimidazione o aggressione a suo carico. L’annuncio è stato dato all'agenzia di stampa, senza ulteriori dettagli sui fatti specifici o sui soggetti coinvolti. La vicenda resta da approfondire nelle sedi legali competenti.

(Adnkronos) – Mario Adinolfi all'Adnkronos annuncia di aver "denunciato e querelato" la trasmissione televisiva 'Le Iene' per "i loro servizi contro di me attivati ossessivamente dal 2016 per dieci anni consecutivi", dopo l'accesa discussione tra il leader del Popolo della Famiglia, avvenuta lo scorso 11 aprile, con l'inviato del programma di Italia 1 'Le Iene', Filippo Roma, fuori dall'hotel dove Adinolfi presentava la sua candidatura a sindaco di Prato. L'alterco con il giornalista di Mediaset, secondo quanto documentato anche da riprese amatoriali, sarebbe degenerato quando Adinolfi avrebbe afferrato l’inviato per i capelli chiedendogli ripetutamente: 'Era una figurante o no?'.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Adinolfi denuncia Le Iene: “Diffamazioni ripetute, colpita anche la mia famiglia”Prato, 14 aprile 2026 – Mario Adinolfi fa sapere di aver “denunciato e querelato” la trasmissione televisiva Le Iene per “i loro servizi contro di me... “Mani addosso davanti a tutti”. Adinolfi contro Le Iene, aggressione shock in stradaLa cronaca elettorale di Prato si tinge di toni decisamente accesi e surreali a causa di un episodio che ha visto come protagonista Mario Adinolfi,...