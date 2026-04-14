Adinolfi denuncia Le Iene | Diffamazioni ripetute colpita anche la mia famiglia

Un uomo ha presentato una denuncia contro la trasmissione televisiva Le Iene, accusandola di aver realizzato diversi servizi contro di lui dal 2016 al 2026. La persona coinvolta afferma che le ripetute pubblicazioni hanno causato danni alla sua reputazione e anche alla sua famiglia. La querela è stata depositata dopo un lungo periodo di ripetuti servizi che, secondo quanto riferito, sarebbero stati diffamatori.

Prato, 14 aprile 2026 – Mario Adinolfi fa sapere di aver “denunciato e querelato” la trasmissione televisiva Le Iene per “i loro servizi contro di me attivati ossessivamente dal 2016 per dieci anni consecutivi”. Lo viene a sapere l’ Adnkronos dopo l’accesa discussione tra il leader del Popolo della Famiglia, avvenuta lo scorso 11 aprile, con l’inviato del programma di Italia 1 Le Iene Filippo Roma, fuori dall’Art Hotel Museo dove Adinolfi presentava la sua candidatura a sindaco di Prato. https:www.lanazione.itvideomario-adinolfi-candidato-sindaco-a-prato-aggredisce-inviato-delle-iene-lgxk7sx9 L'alterco con il giornalista di Mediaset, secondo quanto documentato anche da riprese amatoriali, sarebbe degenerato quando Adinolfi avrebbe afferrato per i capelli l'inviato chiedendogli ripetutamente: 'Era una figurante o no?'.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Adinolfi denuncia Le Iene: “Diffamazioni ripetute, colpita anche la mia famiglia” Mario Adinolfi afferra per i capelli Filippo Roma, inviato de Le IenePrato, 11 aprile 2026 – La presentazione del programma elettorale di Mario Adinolfi, candidato sindaco di Prato per il Popolo della Famiglia, si è... “Mani addosso davanti a tutti”. Adinolfi contro Le Iene, aggressione shock in stradaLa cronaca elettorale di Prato si tinge di toni decisamente accesi e surreali a causa di un episodio che ha visto come protagonista Mario Adinolfi,...