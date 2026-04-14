Il rettore dell’Università per Stranieri di Siena ha commentato pubblicamente la situazione politica in relazione al motto “Ad…Dio patria e Famiglia”, affermando che si sta sgretolando. Prima di affrontare altri argomenti, Montanari ha espresso il suo punto di vista sulla questione, sottolineando come questa frase, storicamente simbolo di determinati valori, abbia subito un’evoluzione nel tempo. La dichiarazione ha suscitato reazioni tra studenti e docenti dell’ateneo.

Professore Tomaso Montanari, rettore dell’Università per Stranieri di Siena, prima di arrivare ai riflessi sull’Italia e al governo Meloni, questo attacco di Trump al Papa, che cosa rivela secondo lei nel rapporto tra un certo potere politico contemporaneo e un’autorità morale che rifiuta la logica della forza e fa appello alla pace? “Nella fattispecie penso che Trump sia in grande difficoltà. Sia in grande difficoltà con la sua stessa base. Non dimentichiamoci che purtroppo, lo dico da cattolico, una parte piuttosto rilevante dei cattolici, soprattutto ispanici, l’hanno votato e le sue posizioni sulla guerra, ma anche sul suo coinvolgimento negli Epstein Files, gli stanno facendo perdere questo consenso.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Ad…Dio patria e Famiglia, “Si sgretola il motto meloniano”. Parla il rettore dell’Università per Stranieri di Siena, Tomaso Montanari

Dialoghi teatrali tra Paola Caridi e Tomaso Montanari a Palermo: specchi della memoria e dell’arte.Martedì 3 febbraio alle ore 20, il Teatro Mercadante di Palermo ha ospitato un dialogo teatrale dal titolo *Specchi.

San Francesco, Tomaso Montanari a Pisa: “Il presepe segno di accoglienza, non simbolo identitario”Lectio magistralis dello storico dell'arte e rettore dell'Università per stranieri di Siena, nell’ambito della rassegna “San Francesco 1226-2026”,...