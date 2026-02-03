Dialoghi teatrali tra Paola Caridi e Tomaso Montanari a Palermo | specchi della memoria e dell’arte

Martedì sera al Teatro Mercadante di Palermo si è svolto un dialogo tra Paola Caridi e Tomaso Montanari. I due hanno parlato di memoria e arte, offrendo al pubblico uno spettacolo che ha unito parole e riflessioni sul passato. La sala era piena e l’atmosfera intensa, con i due protagonisti che si sono confrontati in modo diretto e spontaneo.

Martedì 3 febbraio alle ore 20, il Teatro Mercadante di Palermo ha ospitato un dialogo teatrale dal titolo *Specchi. Gaza e noi*, presentato da Paola Caridi e Tomaso Montanari. L’evento, prodotto dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, si è tenuto nel cuore del circuito teatrale del Teatro Nazionale di Napoli, all’interno di un ciclo dedicato a temi culturali, sociali e politici della contemporaneità. Il dialogo, presentato in forma di studio scritto e interpretato, ha visto coinvolte anche le voci di Nabil Bey Salameh, musicista e interprete della tradizione palestinese, e le immagini di Marco Sauro, che con i suoi disegni ha seguito la campagna di *Ultimo Giorno di Gaza*. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dialoghi teatrali tra Paola Caridi e Tomaso Montanari a Palermo: specchi della memoria e dell’arte. Approfondimenti su Paola Caridi Tomaso Montanari Specchi. Gaza e noi: al Mercadante il dialogo teatrale di Paola Caridi e Tomaso Montanari Martedì sera il Teatro Mercadante presenta “Specchi. Tomaso Montanari a Lezioni Private sul Nove:”Il canone della bellezza è legato alla Storia” Il prossimo 3 gennaio alle 21:30, su Nove, Luca Sommi intervista Tomaso Montanari in Lezioni Private. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Paola Caridi Tomaso Montanari Argomenti discussi: Stagione teatrale 2025-2026. Al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow; Paolo Giordano inaugura la rassegna Umano non umano: un dialogo tra letteratura e attualità che unisce Piemonte e Puglia; Paola Minaccioni protagonista al Teatro Impero di Marsala con Kim Sparrow. Condividiamo con voi qualche scatto del reading “Voci da Gaza” da 'La vostra presenza è un pericolo per le vostre vite' di Samar Yazbek. Grazie a tutti coloro che erano presenti e agli artisti che hanno prestato la loro voce: Sonia Bergamasco, Paola Caridi, Do - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.