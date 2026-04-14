Addio mitezza | arriva l’aria russa neve e gelo sull’Adriatico

Tra il 21 e il 24 aprile, l’Italia orientale dovrà affrontare un repentino cambiamento delle condizioni meteorologiche. Una massa d’aria proveniente dai Balcani porterà neve e piogge intense sulla zona adriatica, segnando un passaggio dalla mitezza a temperature più rigide e gelo. La situazione interessa principalmente le regioni lungo la costa adriatica e le aree circostanti, con previsioni di condizioni meteo particolarmente sfidanti in quei giorni.

Un brusco mutamento delle condizioni atmosferiche minaccia l’Italia orientale tra il 21 e il 24 aprile, quando una massa d’aria gelida proveniente dai Balcani potrebbe portare neve e piogge intense sulla fascia adriatica. Dopo un periodo di mitezza con punte termiche di +25°C registrate recentemente in diverse zone del Centro e del Nord, i modelli matematici indicano un imminente ritorno del freddo intenso che colpirà duramente Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. L’impatto della colata russa sul versante orientale. Il passaggio da un clima primaverile a uno decisamente rigido avverrà in modo repentino, segnando una netta interruzione rispetto al tepore degli ultimi giorni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio mitezza: arriva l’aria russa, neve e gelo sull’Adriatico Meteo, addio alla mitezza: l'aria artica piomba sulla Lombardia. Neve a 400 metri e temperature giù di 6 gradiA Monza e nel resto della Lombardia la stabilità meteorologica di questi giorni sta per interrompersi a causa di un fronte freddo proveniente dal... Meteo, tra piogge intense e l’allerta gelo: arriva l’aria articaDalle perturbazioni intense previste per questa domenica fino alla possibile irruzione di aria gelida nella settimana conclusiva di aprile, il meteo... Si parla di: Addio a Carion, una vita in Carife; Domani l'addio al radiologo Francesco Viale deceduto nell'incidente sulla SS334 del Sassello. Spezia, arriva l'addio del difensore Serpe: ceduto al Forte Virtus di Maurizio SettiLo Spezia ha comunicato sui propri canali ufficiali l’addio del difensore Laurens Serpe, giocatore da tempo ai margini della prima squadra. Il centrale lascia l’Italia e approda negli Emirati Arabi ... tuttomercatoweb.com