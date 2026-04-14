Addio fatica | robot lavavetri ECOVACS in offerta a 324€ su Amazon

Su Amazon è possibile acquistare il robot lavavetri ECOVACS W2 PRO a 324 euro, con uno sconto del 28% rispetto al prezzo originale di 449 euro. La promozione è attiva e consente di risparmiare circa 125 euro sull’acquisto di questo dispositivo. Il robot lavavetri è disponibile in offerta e può essere ordinato online.

Il robot lavavetri ECOVACS W2 PRO è attualmente disponibile su Amazon con un ribasso del 28%, passando dal prezzo di listino di 449€ a soli 324€. La promozione offre un risparmio di 125€ su un dispositivo progettato per automatizzare la pulizia delle superfici vetrate tramite tecnologie avanzate di mappatura e spruzzatura. Automazione e gestione intelligente della superficie. La tecnologia integrata nel modello ECOVACS W2 PRO punta a eliminare la fatica manuale associata alla pulizia delle vetrate. Il sistema si basa sul protocollo WIN-SLAM 4.0, una soluzione di pianificazione del percorso che mappa l’area di intervento per garantire una copertura totale ed evitare passaggi inutili che potrebbero lasciare aloni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio fatica: robot lavavetri ECOVACS in offerta a 324€ su Amazon Leggi anche: Addio fatica: ecco i nuovi robot tagliaerba, lavavetri, aspirapolvere e lavapavimenti di Ecovacs I nuovi robot tagliaerba Goat di Ecovacs possono trasformare il tuo giardino in un salotto all'aperto, senza alcuna faticaAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.