Addio fatica | robot lavavetri ECOVACS in offerta a 324€ su Amazon

Da ameve.eu 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Su Amazon è possibile acquistare il robot lavavetri ECOVACS W2 PRO a 324 euro, con uno sconto del 28% rispetto al prezzo originale di 449 euro. La promozione è attiva e consente di risparmiare circa 125 euro sull’acquisto di questo dispositivo. Il robot lavavetri è disponibile in offerta e può essere ordinato online.

Il robot lavavetri ECOVACS W2 PRO è attualmente disponibile su Amazon con un ribasso del 28%, passando dal prezzo di listino di 449€ a soli 324€. La promozione offre un risparmio di 125€ su un dispositivo progettato per automatizzare la pulizia delle superfici vetrate tramite tecnologie avanzate di mappatura e spruzzatura. Automazione e gestione intelligente della superficie. La tecnologia integrata nel modello ECOVACS W2 PRO punta a eliminare la fatica manuale associata alla pulizia delle vetrate. Il sistema si basa sul protocollo WIN-SLAM 4.0, una soluzione di pianificazione del percorso che mappa l’area di intervento per garantire una copertura totale ed evitare passaggi inutili che potrebbero lasciare aloni.🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Addio fatica: robot lavavetri ECOVACS in offerta a 324€ su Amazon

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