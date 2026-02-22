I nuovi robot tagliaerba Goat di Ecovacs possono trasformare il tuo giardino in un salotto all' aperto senza alcuna fatica

Ecovacs introduce i robot tagliaerba Goat, progettati per rendere il prato perfetto senza sforzo. La causa è la tecnologia avanzata che permette ai robot di tagliare l’erba in modo preciso e autonomo. Questi dispositivi si adattano facilmente ai diversi spazi verdi, anche quelli più complessi. La loro presenza trasforma il giardino in un ambiente curato e accogliente. Molti utenti hanno già provato i robot e apprezzano la loro praticità.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Le immagini olimpiche in arrivo da Cortina & co ci stanno ancora proiettando in un mood fatto di neve, piumini e maschere da sci, ma la verità è che la primavera è ormai dietro l'angolo. La bella stagione ci aspetta, le lunghe giornate dell'estate pure, e se da un lato non possiamo che iniziare già a pensare alle ferie dall'altro dobbiamo fare i conti anche le faccende pratiche: tagliare l'erba del prato di casa, per esempio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Addio fatica: ecco i nuovi robot tagliaerba, lavavetri, aspirapolvere e lavapavimenti di EcovacsEcovacs Robotics ha presentato una serie di nuovi robot, tra cui tagliaerba, lavavetri, aspirapolvere e lavapavimenti, dopo aver riscontrato una forte domanda da parte dei clienti.

Ecovacs Robotics automatizza tutta la casa: dai vetri al giardinoEcovacs Robotics ha presentato una serie di prodotti che automatizzano le faccende di casa e giardino.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Prato perfetto e senza stress con i robot tagliaerba di nuovissima generazione; Addio fatica: ecco i nuovi robot tagliaerba, lavavetri, aspirapolvere e lavapavimenti di Ecovacs; Robot tagliaerba STIGA: nuova gamma con tecnologia Vista e Antenna-FREE; La Formula 1 dei robot tagliaerba migliora ancora: ecco Mammotion Luba 3 AWD.

Nuovi robot tagliaerba Stiga: intelligenti e semplici da utilizzareTutti i robot sono totalmente gestibili attraverso la Stiga.Go app utile per la configurazione, il monitoraggio e la personalizzazione delle funzioni del robot. Gli utenti possono avviare, mettere in ... today.it

Addio fatica: ecco i nuovi robot tagliaerba, lavavetri, aspirapolvere e lavapavimenti di EcovacsEcovacs Robotics ha svelato la sua nuova gamma di soluzioni smart per la pulizia domestica e la cura del giardino. Prodotti di vario genere pensati per semplificare la vita quotidiana: robot ... today.it

ECOVACS ha presentato i suoi nuovi robot, dai tagliaerba GOAT ai lavavetri WINBOT, passando per i DEEBOT dedicati ai pavimenti e lanciandosi nella categoria dei robot da piscina con ULTRAMARINE P1 Ecco tutte le novità che non devi perderti, p - facebook.com facebook