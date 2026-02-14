Addio fatica | ecco i nuovi robot tagliaerba lavavetri aspirapolvere e lavapavimenti di Ecovacs

Ecovacs Robotics ha presentato una serie di nuovi robot, tra cui tagliaerba, lavavetri, aspirapolvere e lavapavimenti, dopo aver riscontrato una forte domanda da parte dei clienti. La scelta di sviluppare dispositivi più avanzati nasce dall’aumento delle persone che vogliono semplificare le faccende di casa e curare il giardino senza fatica. Un esempio concreto è il nuovo robot tagliaerba, capace di tagliare il prato in modo autonomo e preciso, anche in condizioni di pioggia leggera.

Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video Ecovacs Robotics ha svelato la sua nuova gamma di soluzioni smart per la pulizia domestica e la cura del giardino. Prodotti di vario genere pensati per semplificare la vita quotidiana: robot tagliaerba, lavavetri, aspirapolvere e lavapavimenti. Ideale per giardini di dimensioni medio-piccole e spazi complessi, la serie Goat O comprende i modelli Goat O1200 Lidar Pro e Goat O600 Rtk. Questi robot si distinguono per la navigazione precisa in corridoi stretti (fino a 80 cm), la tecnologia TruEdge per la cura dei bordi e il sistema di evitamento ostacoli Aivi 3D, che riconosce oltre 200 tipi di oggetti.🔗 Leggi su Today.it

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Mova E40 Ultra è disponibile a 399 euro su Amazon.

Il Narwal Winter Sale offre sconti fino a 830 euro su robot aspirapolvere e lavapavimenti, ideali per semplificare le operazioni di pulizia domestica.

I MIGLIORI ROBOT ASPIRAPOLVERE E LAVAPAVIMENTI del 2025

