Addio a Carlo Monguzzi ambientalista e storico consigliere comunale di Milano

Nella notte è deceduto Carlo Monguzzi, noto come ambientalista e per il suo ruolo di consigliere comunale a Milano. La sua carriera si è sviluppata nel corso degli anni attraverso impegni pubblici e attività legate alla tutela dell’ambiente. La notizia della sua scomparsa ha suscitato reazioni tra colleghi e cittadini che lo avevano conosciuto e apprezzato per il suo lavoro.

È morto nella notte Carlo Monguzzi, storico consigliere comunale di Milano e ambientalista. “Amore mio ora sei libero. Carlo non c’è più”, scrive la moglie in un post su Facebook in cui annuncia la morte del marito dopo una malattia. “Un uomo perbene, libero, coraggioso, non c’è più. Sono grata alla vita per aver condiviso con te tanto tempo. Ora mi sento persa e non so come fare a ritrovare la tua leggerezza che mi rendeva così serena. Grazie per esserci stato sempre. Forte solido delicato e gentile, bello. Eri così. Grazie di tutto amore mio”. Il sindaco Sala: “Con Monguzzi se n’è andato un lottatore”. “ Se ne è andato Carlo Monguzzi, se ne è andato un lottator e.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Addio a Carlo Monguzzi, ambientalista e storico consigliere comunale di Milano Carlo Monguzzi è morto: addio allo storico politico e ambientalista milaneseMilano, 13 aprile 2026 – Una vita vissuta nel segno dell’impegno pubblico, puntando su specifiche battaglie portate avanti in Comune con grande... Il sindaco di Milano Beppe Sala dice addio a Carlo Monguzzi e ricorda quell'ultimo "abbraccio"Milano piange la scomparsa di Carlo Monguzzi, una delle figure più iconiche e combattive della politica milanese degli ultimi decenni.