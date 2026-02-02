Apple punta sull’abbonamento per rilanciare lo sviluppo app | il futuro della piattaforma si gioca sulle sottoscrizioni

Apple cambia rotta e punta tutto sulle sottoscrizioni. La società di Cupertino vuole rilanciare lo sviluppo delle app, spostando l’attenzione dall’acquisto singolo all’abbonamento. La mossa mira a stabilizzare i ricavi e a incentivare gli sviluppatori a creare servizi più duraturi nel tempo. La nuova strategia potrebbe cambiare il volto dell’ecosistema digitale di Apple, spingendo gli utenti a pagare periodicamente per accedere alle app.

Apple sta ridefinendo il proprio modello economico per le applicazioni software, spostando l’attenzione dallo sviluppo di prodotti in vendita una tantum verso un’architettura basata sull’abbonamento. Il lancio di Apple Creator Studio, un pacchetto dedicato ai professionisti del settore creativo che include Final Cut Pro, Logic Pro e Pixelmator Pro, non è un’innovazione isolata, ma il primo passo di una strategia più ampia. L’azienda, guidata da Tim Cook, sta esaminando sistematicamente l’intero portafoglio software per individuare nuove opportunità di monetizzazione continua, secondo quanto rivelato da fonti interne citate da esperti del settore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

